В Таджикистане пожаловались на тяжелые условия труда и жизни мигрантов в РФ

Тяжелые условия, страх депортации и дискриминация в России и других странах «разрушает здоровье» трудовых мигрантов из Таджикистана, пишет местное издание Asia-Plus. А несколько дней назад посольство Таджикистана рекомендовало гражданам не ездить в Россию из-за «режима усиленного контроля въезда». В РФ же хотят запретить мигрантам перевозить в страну свои семьи, а в ряде регионов действуют ограничения на труд иностранцев. В Госдуме при этом уверены, что «неприятности» в миграционной сфере происходят из-за нелегалов.