В Минцифры предложили обязательное подтверждение личности при покупке SIM-карты

Для россиян будут предусмотрены три способа подтверждения личности: с помощью документа, удостоверяющего личность, с помощью «Госуслуг», а в случае если регистрации сервисе у гражданина нет, он может обратиться в уполномоченную в РФ организацию.
При этом иностранцы смогут подтвердить личность при заключении договора только лично по биометрии, говорится в заявлении.
Также было предложено изменить правила оплаты мобильной связи наличными. Так, в министерстве предложили сделать обязательным подтверждение личности при выборе расчета таким способом. Оплата будет возможна в уполномоченных правительством организациях или через «Госуслуги».
В ведомстве предложили проверять уже заключенные ранее договоры на оказание телефонной связи. Количество зарегистрированных на гражданина SIM-карт не должно будет превышать 20 номеров. Для иностранцев максимальное число SIM-карт будет составлять 10 штук.
«Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи им будут приостановлены по всем номерам. Иностранцам, которые уже пользуются российскими SIM-картами, нужно будет в течение переходного периода пройти идентификацию личности по биометрии», — говорится в пресс-релизе.
Переходный период к новым правилам для граждан РФ — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025 года.
Ранее, 4 июня, в «Сбере» призвали запретить оформление сим-карт по зарубежным ID-картам. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов объяснил, что российское законодательство предусматривает возможность их покупок гражданами других государств без паспорта. По его словам, на ID-карты оформляют сотни тысяч симок по всей стране. Кузнецов выразил мнение, что SIM-карты надо продавать только по паспорту — документу, подлинность которого можно проверить, а данные зафиксировать.
До этого, 27 апреля, в Минцифры сообщили, что иностранцы смогут покупать SIM-карты исключительно по биометрии. Кроме того, в договоре об оказании услуг связи будет указан IMEI-код устройства пользователя. Так, если SIM-карта будет использоваться в другом гаджете, оператор отключит связь.