В Минцифры предложили обязательное подтверждение личности при покупке SIM-карты

Ранее, 4 июня, в «Сбере» призвали запретить оформление сим-карт по зарубежным ID-картам. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов объяснил, что российское законодательство предусматривает возможность их покупок гражданами других государств без паспорта. По его словам, на ID-карты оформляют сотни тысяч симок по всей стране. Кузнецов выразил мнение, что SIM-карты надо продавать только по паспорту — документу, подлинность которого можно проверить, а данные зафиксировать.