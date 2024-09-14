Эксперты оценили перспективы принятия законопроекта о платформенной занятости

«По крайней мере, так обещали разработчики. И было соответствующее поручение президента и правительства. Но обсуждение затянулось. По актуальной версии законопроекта о платформенной занятости, в Совет цифровых платформ должны войти все платформы в обязательном порядке, которые хотят себя считать таковыми. В обсуждении участвовали представители крупного бизнеса: платформы — это, в общем-то, и есть крупный многомиллиардный бизнес. Работников, в данном случае — платформеннозанятых, представляли профсоюзы. Основная дискуссия идет вокруг определения платформенной занятости: относить ли эти отношения к трудовым, на чем настаивает ФНПР, либо к сфере гражданско-правовых. То есть важно прояснить, кто такие платформеннозанятые: либо это работники, оформленные и работающие по Трудовому кодексу со всеми вытекающими последствиями, либо это тип занятости, требующий особого типа регулирования», — рассуждает эксперт.