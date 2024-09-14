Эксперты оценили перспективы принятия законопроекта о платформенной занятости

Законопроект о платформенной занятости может быть принят в весеннюю сессию, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Очень много аспектов сегодня еще находятся в обсуждении. Мы работаем над документом, но, скорее всего, уйдем с ним в весеннюю сессию», — уточнил министр в интервью РИА Новости.
Как отмечает старший преподаватель бизнес-практики Школы управления «Сколково» Владимир Коровкин, платформенная занятость — нечто среднее между традиционной работой по найму и предпринимательством. Ее преимуществом, сделавшим ее столь популярной, является возможность получать доход, сопоставимый с наймом, но без неудобств вроде фиксированного графика работы или необходимости подчиняться руководству, с одной стороны, а с другой — без серьезных имущественных рисков, которые несет полноценное предпринимательство.
«Однако чудес в экономике не бывает и каждая ценность приходит со своими издержками. К таковым можно отнести сильную зависимость от платформ и неучастие в системах социального страхования», — отмечает эксперт.
«Платформенная занятость как тип взаимодействия между бизнесом и специалистом еще требует доработок. Основной проблемой является низкая грамотность людей в части налоговых и организационных вопросов. Часто, решив выйти на фриланс и зарабатывать самостоятельно, человек не понимает нюансов: как, кто, какие налоги и страховые взносы платит, какие расходы бизнеса попадают в налоговый учет расходов, а какие нет», — отмечает основатель компании Comfers Дмитрий Максимов.
Председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.напоминает, что законопроект о платформенной занятости должны были внести в Государственную Думу и принять в первом чтении ещё до начала 2024 года.
«По крайней мере, так обещали разработчики. И было соответствующее поручение президента и правительства. Но обсуждение затянулось. По актуальной версии законопроекта о платформенной занятости, в Совет цифровых платформ должны войти все платформы в обязательном порядке, которые хотят себя считать таковыми. В обсуждении участвовали представители крупного бизнеса: платформы — это, в общем-то, и есть крупный многомиллиардный бизнес. Работников, в данном случае — платформеннозанятых, представляли профсоюзы. Основная дискуссия идет вокруг определения платформенной занятости: относить ли эти отношения к трудовым, на чем настаивает ФНПР, либо к сфере гражданско-правовых. То есть важно прояснить, кто такие платформеннозанятые: либо это работники, оформленные и работающие по Трудовому кодексу со всеми вытекающими последствиями, либо это тип занятости, требующий особого типа регулирования», — рассуждает эксперт.
И добавляет, что, со своей стороны, рассматривает платформенную занятость как особый тип занятости, требующий особого типа регулирования. «Мы на этом и настаиваем. Но подобная позиция требует очень глубокой и детальной проработки законопроекта. Ведь это абсолютно новая экономическая сфера — она еще не описывалась в нормативно-правовом плане. При этом очень схематично указано, как решать споры, возникающие в процессе этих самых платформенных отношений. Крайне мало говорится о социальных гарантиях для работников. Однако это самый главный момент. То есть регулирование касается исключительно фискальной составляющей, обязательств работника по отношению к платформе», — считает эксперт.