В рамках Форума объединенных культур прошел концерт солистов Дома музыки

«Дело в том, что сегодняшнее политическое положение страны довольно тяжелое, и многие ребята, которые учились там и жили там — они потеряли эту возможность. Но Россия центральная помогает всеми силами, и вы посмотрите, как мы помогли вот этому мальчику. Конечно, это безусловно талант, но я хочу сказать, что заслуга его в том, что он действительно стоит, чтобы о нем говорили, чтобы его слушали», — подчеркнул музыкант.