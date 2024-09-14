В рамках Форума объединенных культур прошел концерт солистов Дома музыки

В Санкт-Петербурге 13 сентября в рамках Форума объединенных культур прошел совместный концерт самых молодых солистов и художественного руководителя петербургского Дома музыки народного артиста России Сергея Ролдугина с симфоническим оркестром Академической капеллы Санкт-Петербурга.
Концерт состоялся под управлением дирижера Александра Чернушенко. В рамках вечерней программы прозвучали вальс Михаила Глинки, произведение «Вариаций на тему Рококо» Петра Чайковского, на концерте также прозвучал уникальный ударный инструмент — маримба, на нем был исполнен финал концерта французского композитора Эммануэля Сежурне.
Виолончелист Сергей Ролдугин представил «Восточный танец» Сергея Рахманинова — символа русской музыки во всем мире. Перед концертом он поделился подготовкой и впечатлениями с журналистом «Известий». В частности, музыкант рассказал, что выбор произведения для его выступления был неслучайным.
«Мы сейчас разворачиваемся на Восток. Я подумал, а почему бы мне не сыграть “Восточный танец” и поблагодарить таким образом восточных наших партнеров за внимание», — рассказал он.
Вместе с тем народный артист отметил, что старался составлять программу вечера «без себя», чтобы показать молодых исполнителей, которых еще мало кто знает, но которые уже зарекомендовали себя и решили посвятить свою жизнь профессии музыканта.
«Один из участников — это наш питерский виолончелист, Ефремов его фамилия. Он только что на конкурсе, который Денис Мацуев организовал на Ямале, получил первую премию. Он будет играть рококо», — сказал он журналисту «Известий».
Говоря о выступлении на концерте музыканта Кирилла Рогового из ДНР, Сергей Ролдугин отметил, что Россия поддерживает молодые таланты из новых регионов.
«Дело в том, что сегодняшнее политическое положение страны довольно тяжелое, и многие ребята, которые учились там и жили там — они потеряли эту возможность. Но Россия центральная помогает всеми силами, и вы посмотрите, как мы помогли вот этому мальчику. Конечно, это безусловно талант, но я хочу сказать, что заслуга его в том, что он действительно стоит, чтобы о нем говорили, чтобы его слушали», — подчеркнул музыкант.
Ранее, 28 и 29 августа, заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии выступил с концертами в Нальчике в рамках фестиваля «Темиркановские вечера», посвященного памяти выдающегося дирижера народного артиста СССР Юрия Темирканова.