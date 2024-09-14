Тысячи велосипедистов проедут по Москве от ВДНХ до Крылатского

«Увеличили маршрут до 26 км. Для тех, кто захочет сойти с дистанции, будет два промежуточных съезда. Встречаемся 14 сентября на Главной площади ВДНХ. Вход со стороны главного входа ВДНХ, 1-го Поперечного проезда, 2-го Поперечного проезда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что старты состоятся с 13:00 до 16:00. Начнут движение участники в выбранное при регистрации время — в 13:00, 14:00 или 15:00.
«Финиш на Крылатской улице, 2А. Там до 17:00 для вас организуем насыщенную развлекательную программу», — добавили в департаменте.
Провоз велосипедов в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на территории Москвы и Подмосковья 14 сентября будет бесплатным, сообщали ТАСС в компании.
Ограничения для автомобилей
«С 00:01 и до окончания мероприятия перекроют Продольный проезд, а также 1-й и 2-й Поперечные проезды. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать на участке Крылатской улицы от дома 2 до улицы Нижние Мневники. С 08:00 до 12:00 нельзя будет передвигаться на транспорте по улицам Крылатской, Нижние Мневники, Алабяна, Народного Ополчения, Большой Академической, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту», — предупредили в транспортном комплексе правительства Москвы.
Также с 12:00 будут закрыты улицы Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, Крылатская. Помимо этого, перекроют проезды Серебрякова и 3-й Нижнелихоборский, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост. В это же время будут закрыты для транспорта боковой проезд Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Алтуфьевского шоссе от Березовой аллеи до дома 16, строения 10 в Сигнальном проезде; МСД в сторону трассы М-11 от проезда Нансена до реки Лихоборки; съезды с проспекта Мира (основной ход и дублер) в сторону центра на МСД и в сторону проезда Нансена; участок МСД в сторону трассы М-11 от реки Лихоборки до Дмитровского шоссе; участок МСД (СВХ) в сторону Дмитровского шоссе от дома 2 В на улице Линии Октябрьской железной дороги до Большой Академической улицы; съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу (в сторону области).
«Движение будет открываться по мере прохождения велоколонны. С 00:01 14 сентября до окончания мероприятия нельзя будет припарковать автомобиль на улицах Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика», — заключили в департаменте.