Тысячи велосипедистов проедут по Москве от ВДНХ до Крылатского

Также с 12:00 будут закрыты улицы Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, Крылатская. Помимо этого, перекроют проезды Серебрякова и 3-й Нижнелихоборский, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост. В это же время будут закрыты для транспорта боковой проезд Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Алтуфьевского шоссе от Березовой аллеи до дома 16, строения 10 в Сигнальном проезде; МСД в сторону трассы М-11 от проезда Нансена до реки Лихоборки; съезды с проспекта Мира (основной ход и дублер) в сторону центра на МСД и в сторону проезда Нансена; участок МСД в сторону трассы М-11 от реки Лихоборки до Дмитровского шоссе; участок МСД (СВХ) в сторону Дмитровского шоссе от дома 2 В на улице Линии Октябрьской железной дороги до Большой Академической улицы; съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу (в сторону области).