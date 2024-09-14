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Нововведение в общественном транспорте удивило жителей Владивостока

Новые автобусы начнут курсировать с 16 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

В новых автобусах маршрута № 11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум» будет внедрена бесконтактная система оплаты проезда, сообщили в управлении транспорта Владивостока.

Валидаторы установлены в начале салона возле первой двери, что позволяет пассажирам самостоятельно оплачивать проезд без необходимости обращаться к водителю. Кроме того, водитель контролирует процесс оплаты, просматривая транзакции на дополнительном экране.

Новые низкопольные автобусы большого класса марки ЛиАЗ начнут курсировать по маршруту с понедельника, 16 сентября.