Как вернуть строительные материалы

Как быть, если купленные стройматериалы вам не подошли или вы раздумали их использовать? Можно ли их вернуть? Разбираемся с экспертами Роскачества.
Иногда нужно вернуть товары, в которых нет изъянов (поломки, дефекта и т. п.). В таких ситуациях покупатели обычно переживают больше всего, потому что не знают, примут ли покупку назад.
В случае со стройматериалами закон, в основном, на стороне потребителя, рассказывают в Роскачестве: это непродовольственный товар, который не относится к категории так называемых «невозвратных», а значит, его можно вернуть в течение 14 дней после покупки.
Важно! Есть редкие исключения из этого правила. Например, вы заказывали товар, который индивидуально обрабатывали под ваши нужды (допустим, деревянные детали, выкрашенные в определенный цвет, сложно вырезанные настенные панели). Его сдать продавцу не получится.
Часть строительных инструментов, которые условно можно отнести к стройматериалам, иногда считают техническим сложным устройством — например, бензопилы. Но на самом деле они таковыми не являются.
То есть помимо товаров с индивидуально-определенными свойствами по общему правилу не получится вернуть:
строительные и отделочные материалы, цена которых определяется за единицу длины (линолеум, пленка, ковровые покрытия и др.);
электрифицированные инструменты (машины ручные и переносные электрические), на которые установлены гарантийные сроки не менее одного года.
Если товар не относится к «невозвратным», его можно вернуть в течение 14 дней после покупки. При этом он должен сохранять первоначальный вид (не быть в употреблении), должны быть сохранены документы, ярлыки, пломбы, если таковые есть. Желательно иметь чек или другой документ, который подтверждает покупку, но его отсутствие само по себе не может быть основанием для отказа в возврате.
Требование вернуть в коробке тоже не настолько строго, есть ситуации, когда это необязательно.
Чтобы вернуть товар, необходимо обратиться к продавцу с заявлением о своем намерении сделать это. Если с товаром все в порядке (то есть нет претензий к тому, как вы с ним обращались), деньги вернут — либо наличными, либо на ту карту, с которой он покупался.
Важно! Строго говоря, в законе «О защите прав потребителей» зафиксировано право потребителя не вернуть, а обменять товар, который ему по тем или иным причинам не подошел. Поэтому изначально нужно просить продавца об обмене товара на аналогичный подходящий. Но если вы не сможете выбрать другой товар, который хотели бы получить взамен, вы можете требовать вернуть вам деньги. На практике продавец обычно идет навстречу и не занимается волокитой с предложением другого товара, а сразу возвращает деньги.
Если после покупки вы обнаружили недостаток в товаре, его можно вернуть или заменить в срок, составляющий больше 14 дней. Причем предъявлять претензии можно как продавцу, так и изготовителю товара.
Для этого напишите претензию в адрес руководства магазина и вручите ее либо вместе с товаром (который продавец обязан принять согласно п. 5 ст. 18 указанного закона), либо без него (указав в претензии о своем желании участвовать в проверке качества товара и обязательстве предоставить товар на такую проверку по их требованию в назначенное место и время).
В возврате товаров есть определенные нюансы — покупатель может выбрать, в какой форме получить компенсацию.
В соответствии с п. 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей» при обнаружении в товаре недостатков, не оговоренных продавцом, покупатель вправе:
Если продавец согласен с предъявляемыми требованиями, компенсация будет осуществлена в указанной потребителем форме. Если у продавца есть сомнения (например, он думает, что недостаток товара возник в результате того, что покупатель неправильно с ним обращался), он может настаивать на проведении независимой экспертизы. По общему правилу она организуется за счет продавца, но если сомнения подтвердятся, покупатель не только не получит компенсацию, но и будет вынужден оплачивать все расходы на проведение экспертизы.
Так как при покупке через интернет (т.е. дистанционным способом) у потребителя при выборе отсутствует возможность непосредственно ознакомиться с товаром «вживую» (даже несмотря на предоставление продавцом полной и исчерпывающей информации о товаре, в том числе фотографий), закон «О защите прав потребителей» предоставляет потребителям право вернуть товары, купленные онлайн, в любое время до его получения или в течение семи дней после принятия (в определенных случаях срок может быть больше). При этом на данный вид торговли перечень так называемых «невозвратных» товаров не распространяется.
Для отказа от товара нужно, как правило, написать заявление в адрес продавца. Денежные средства за товар должны вернуть в течение десяти дней, при этом продавец может удержать свои расходы на обратную доставку.
Если вам отказывают в возврате, необходимо, в первую очередь, написать претензию в адрес руководства магазина. Подготовьте ее в двух экземплярах, один останется у вас (на нем должны проставить дату и подпись ответственного лица — как подтверждение того, что документ взят в работу). Ответить по претензии вам должны в течение 10 дней (если требование касается возврата денег). Если ответа нет или он вас не устраивает, вы можете обратиться за отстаиванием своих прав в суд.
Чтобы подготовиться к суду, соберите доказательства. В качестве таковых могут быть чеки, другие платежные документы, фото, видео, свидетельские показания, претензия в адрес продавца и т. д.
Иногда одного обещания пойти в суд достаточно, чтобы продавец изменил свое мнение. Но в любом случае судебная практика показывает, что закон зачастую становится на сторону покупателя.