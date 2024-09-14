Как вернуть строительные материалы

Если товар не относится к «невозвратным», его можно вернуть в течение 14 дней после покупки. При этом он должен сохранять первоначальный вид (не быть в употреблении), должны быть сохранены документы, ярлыки, пломбы, если таковые есть. Желательно иметь чек или другой документ, который подтверждает покупку, но его отсутствие само по себе не может быть основанием для отказа в возврате.