Эксперт Ляшок: Зарплаты преподавателей вузов и медработников увеличатся на 5,1%

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок напомнил, что с первого октября на пять с лишним процентов повысятся зарплаты у ряда россиян.
В числе счастливчиков — работники федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств.
В то же время эксперт отметил, что большинство образовательных и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус.
Повышение также не затронет федеральных госслужащих, например, работников министерств и ведомств, пишет РИА Новости.
Не стоит рассчитывать на дополнительные финансовые поступления судьям, помощникам сенаторов и депутатам Госдумы.
Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян. На это в федеральном бюджете заложено 359 миллиардов рублей.
«Индексация необходима для защиты от инфляции. Работодатель обязан индексировать зарплату», — подчеркивает экономист.