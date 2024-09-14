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Эксперт Ляшок: Зарплаты преподавателей вузов и медработников увеличатся на 5,1%

Источник: Российская газета

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок напомнил, что с первого октября на пять с лишним процентов повысятся зарплаты у ряда россиян.

В числе счастливчиков — работники федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств.

В то же время эксперт отметил, что большинство образовательных и медицинских организаций имеет региональный, а не федеральный статус.

Повышение также не затронет федеральных госслужащих, например, работников министерств и ведомств, пишет РИА Новости.

Не стоит рассчитывать на дополнительные финансовые поступления судьям, помощникам сенаторов и депутатам Госдумы.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян. На это в федеральном бюджете заложено 359 миллиардов рублей.

«Индексация необходима для защиты от инфляции. Работодатель обязан индексировать зарплату», — подчеркивает экономист.