За движение по Некрасовскому путепроводу во Владивостоке нещадно штрафуют

7082 водителя грузового транспорта привлекли с начала года к административной ответственности за проезд по Некрасовскому путепроводу во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения: в районе дома № 12 на проспекте 100-летия Владивостока в городе Владивостоке (Некрасовский путепровод) установлен дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», а также комплексы фото-видео фиксации административных правонарушений. Анализ административных материалов показывает, что не все водители обращают внимание на данный запрет. Количество выписанных штрафов является ярким тому подтверждением.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в целом с начала года управлением Госавтоинспекции организованно и проведено 13 профилактических мероприятий на грузовом транспорте и 4 мероприятия по предупреждению ДТП с участием водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов.
«В ходе проведенных профилактических рейдов сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края проверено 3589 транспортных средства, привлечено к ответственности 1474 водителей, 42 должностных и 34 юридических лица. Кроме того, при ежедневной работе на линии сотрудниками Госавтоинспекции Приморского края за различные нарушения ПДД РФ к административной ответственности привлечено 6810 водителей автотранспортных предприятий, 284 должностных и 210 юридических лиц», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются также к неравнодушным участникам дорожного движения с просьбой сообщать о фактах нарушений Правил дорожного движения водителями, управляющими грузовыми автомобилями.
Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения) круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в дежурных частях территориальных органов внутренних дел по телефону 02 (со стационарных телефонов), или 102 (с мобильных средств связи).
Телефон дежурной части Госавтоинспекции Приморского края: 8 (423) 231 09 08, 8 (423) 231 04 08.
Телефон доверия полиции: 8 (423) 240 10 00.