За движение по Некрасовскому путепроводу во Владивостоке нещадно штрафуют

Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения) круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в дежурных частях территориальных органов внутренних дел по телефону 02 (со стационарных телефонов), или 102 (с мобильных средств связи).