Не хуже Нагорного: в столице Приморья строят новый парк

Уже сейчас можно сказать, что парк будет красивым, и судя по планам, популярным не только у местных. Территория с видами на город, действительно, располагает всем необходимым для создания необычного общественно пространства. Стоит напомнить, что во Владивостоке кипит работа и на других локациях. Совсем недавно «КП» рассказывала о строительстве сквера на Тобольской, 10. В оживленном месте, рядом с кольцом Третьей Рабочей, появится прогулочная зона с дорожками, детской и спортивной площадками, парковкой и даже небольшой сценой для проведения мероприятий. Неподалеку, на другой стороне от кольца, расположится еще один сквер. Его оборудуют в районе домов № 2−6 на Жигура. Вместо старых трамвайных путей у жителей района теперь будет уютное место для отдыха.