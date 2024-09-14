Не хуже Нагорного: в столице Приморья строят новый парк

Еще одна точка притяжения гостей и жителей города появится в столице Дальнего Востока. Речь о новом парке в Ленинском районе, который уже сейчас, на стадии строительства, специалисты сравнивают с Нагорным. Планы — масштабные, а виды здесь — потрясающие. Территория в 7040 квадратных метров располагает к созданию современного общественного пространства. Недавно объект посетили представители городской администрации и общественные наблюдатели, корреспондент «КП» решил не отставать, отправился на экскурсию по стройплощадке, «вооружившись» камерой и каской. Конечно же, в сопровождении работников и с соблюдением всех мер безопасности.
Парк строят благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». С одной стороны вход на территорию с множеством деревьев располагается возле дома № 26 на Ватутина. Со смотровой площадки, которая находится на возвышенности — город как на ладони. К новому общественному пространству есть несколько подъездных путей: заасфальтированный проезд через многоэтажки, а также грунтовая дорога, идущая снизу вверх вдоль гаражей. Второй путь более короткий, но присутствуют ямы и нервности, хотя проехать можно даже на легковых авто. Возможно, в будущем участок заасфальтируют. На этом этапе реконструкции парка подобные работы не предусмотрены.
Кстати, об асфальтировании, Ватутина, 26, — кооперативный дом, дорогу вокруг многоэтажки жители благоустраивали за свой счет. Поэтому сейчас задумались о согласовании установки шлагбаумов. Местные уверены, наплыв гостей в парк будет большой, а заново ремонтировать придомовую территорию не хочется.
Второй вход будет со стороны Нейбута, 54 и 63. Это остановка общественного транспорта «Депутатская». Остановочный павильон тоже планируется привести в порядок.
Благоустройство в деталях
Контракт по строительству парка с администрацией Владивостока был подписан 22 июля этого года. Он предусматривает несколько этапов благоустройства. По первому из них в рамках открытого аукциона исполнителем стал ИП Хачатрян Ашот Гагикович. Интересный факт, подрядчик сам живет неподалеку, поэтому всей душой болеет за развитие района, ну, и как говорится, обещает выполнить работу на совесть. А ее, честно скажем, довольно много. Глядя на эту огромную территорию, даже не верится, что уже совсем скоро здесь будут прогулочные зоны с удобными пешеходными дорожками, лавочки, лестничные маршруты, информационные стенды, малые архитектурные формы, освещение. Для безопасности парк оснастят современной системой видеонаблюдения.
Как рассказал подрядчик, сейчас специалисты армируют подпорную стену, это серьезный и тяжелый процесс. Она будет с барельефом, как и часть других конструкций на территории. Параллельно проводится подготовка основания для бетонирования. Только после выполнения этих работ можно будет приступить к последующему благоустройству. Необходимо запитать участок электричеством и сосредоточить здесь тяжелую технику. Несмотря на то, что территория большая, широких мест для машин не так много. Еще одна сложность — склон с крутым перепадом рельефа. Но при разработке проекта это учли. Вся работа проводится с учетом особенностей местности.
«Первый этап строительства, включающий в себя вырубку деревьев, обустройство подпорных стен и остановки, подготовку основания к бетонированию, продлится до 12 ноября. Подрядчик работает согласно контракту, есть вся необходимая техника и специалисты, пока укладывается в срок. Во время следующего этапа запланирован монтаж освещения, обустройство пешеходных дорожек. Они, кстати, будут по всей территории, как в Нагорном парке. Местность здесь очень хорошая, парк будет отличным», — поделился с журналистом начальник производственно-технического отдела МКУ «Зеленый Владивосток» Никита Гончар.
По словам специалиста, в будущем также намечено озеленение, вместо старых деревьев, которые пришлось выкорчевать в некоторых местах, высадят бархат амурский, вишни сахалинскую и Максимовича, клены зеленокорый и ложнолибольдов, а также многолетнюю траву.
По индивидуальному заказу изготовят арт-объекты: скульптуры, композиции из бревен. Обязательно установят скамейки и урны. Концепцией не предусмотрен заезд на территорию на авто, поэтому смонтируют болларды. Специальные устройства ограничит несанкционированный доступ для особо жаждущих автолюбителей.
Другие объекты
Уже сейчас можно сказать, что парк будет красивым, и судя по планам, популярным не только у местных. Территория с видами на город, действительно, располагает всем необходимым для создания необычного общественно пространства. Стоит напомнить, что во Владивостоке кипит работа и на других локациях. Совсем недавно «КП» рассказывала о строительстве сквера на Тобольской, 10. В оживленном месте, рядом с кольцом Третьей Рабочей, появится прогулочная зона с дорожками, детской и спортивной площадками, парковкой и даже небольшой сценой для проведения мероприятий. Неподалеку, на другой стороне от кольца, расположится еще один сквер. Его оборудуют в районе домов № 2−6 на Жигура. Вместо старых трамвайных путей у жителей района теперь будет уютное место для отдыха.
Красивейший природный уголок между Тихвинской и Можайской тоже ждет преображение в этом году. Парк здесь создают с учетом мнений горожан благодаря проведенному ранее в интернете опросу. А в cквере на Кирова, который обустраивают в этом строительном сезоне, сделают смотровые площадки, скамейками, установят арт-объектаы и необычный элемент — «Слуховое ухо», позволяющий насладиться звуками природы. Работы по благоустройству кипят и на аллее в районе Сахалинской. Подробнее о них мы вскоре расскажем в отдельном материале.
Отметим, это далеко не весь список объектов, которые модернизируют в этом году. Часть территорий приводят в порядок благодаря мастер-плану Владивостока и выделенному для города специальному казначейскому кредиту. В качестве примера можно привести второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани, который проходит по инициативе мэра Константина Шестакова. Также в перечень входит реконструкция сложного перекрестка улиц Русская — проспект 100-летия Владивостока. Для безопасности и удобства здесь откроют новые полосы, перераспределят транспортные потоки и поменяют схему движения. Об остальных работах и реализации масштабных проектов в городе, можно узнать в отдельном разделе, созданном для оперативного информирования наших читателей.