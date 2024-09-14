Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

«Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. Доукомплектовывают личный состав — вооружением, техникой и личным составом. Происходит боевое слаживание, занятия. И после готовности подразделения, после того как оно отдохнуло, убывает на линию боевого соприкосновения для выполнения своих действий по предназначению», — объяснил «Волшебник».
По словам офицера, помещения комплекса находятся на глубине около восьми метров, а сама база тщательно замаскирована, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно.
«Мы сейчас находимся на глубине восемь метров. Потолок находится на расстоянии четырех метров. То есть 4−4,5 в зависимости от помещения <…> То есть здесь — в местах отдыха личного состава — над нами четыре метра накатов бревен и земли <…> Места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность замаскирована под складки местности. <…> Вентиляционные трубы — они покрашены под складки местности, поэтому с дронов, спутников это место увидеть практически невозможно», — подчеркнул военный.
В подземной базе есть места отдыха бойцов, учебные классы, оружейная комната, комната бытового обслуживания, баня, душевая, кухня, столовая, складские и жилые помещения. В скором времени на базе будет освящен православный храм.
В комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек. Время обучения каждого отдельного подразделения определяется специальной комиссией индивидуально и может составлять от одной недели до трех месяцев.