Свыше 54 тысяч жителей Хабаровского края уже привились от гриппа

— На сегодняшний день мы уже получили 384 860 доз вакцины. Вторую партию ожидаем в октябре-ноябре. Вакцинация проводится в рамках национального календаря прививок — закупается всё за счёт средств федерального бюджета. В государственных медицинских учреждениях Хабаровского края сама вакцина и процедура для населения бесплатны, — сообщила Нина Осипова. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, продолжается практика, когда уколоться можно на рабочем месте — для этого руководитель организации должен заключить соответствующий договор с медицинской организацией и запланировать время приезда бригады специалистов. Прививки вовсю ставят в настоящее время в образовательных учреждениях — вакцинируются как учащиеся, так и сотрудники.