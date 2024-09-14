Свыше 54 тысяч жителей Хабаровского края уже привились от гриппа

В Хабаровском крае продолжается кампания по вакцинации населения от вируса гриппа, которая стартовала второго сентября. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» замначальника отдела организации оказания медицинской помощи населению регионального Минздрава Нина Осипова, к настоящему времени прививки сделали более 54 тысяч человек — это 8,5% от общего плана.
Отметим, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой, вакцинировать в этом году необходимо не менее 60% населения страны и не меньше 75% граждан из групп риска. В Хабаровском крае защитить от вируса собираются 635 950 человек — это в совокупности дети и взрослые. Прививочная кампания будет длиться до декабря текущего года.
— На сегодняшний день мы уже получили 384 860 доз вакцины. Вторую партию ожидаем в октябре-ноябре. Вакцинация проводится в рамках национального календаря прививок — закупается всё за счёт средств федерального бюджета. В государственных медицинских учреждениях Хабаровского края сама вакцина и процедура для населения бесплатны, — сообщила Нина Осипова. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, продолжается практика, когда уколоться можно на рабочем месте — для этого руководитель организации должен заключить соответствующий договор с медицинской организацией и запланировать время приезда бригады специалистов. Прививки вовсю ставят в настоящее время в образовательных учреждениях — вакцинируются как учащиеся, так и сотрудники.
В муниципальных районах также работают вакцинальные бригады, которые выезжают в населённые пункты, где нет своих медицинских работников. Что касается Хабаровска, привиться здесь можно в кабинете здоровья на улице Пушкина, 54. Если вакцинироваться желают жители края из числа маломобильных групп граждан, то им необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства по телефону — в этом случае также осуществляется выезд специалистов.