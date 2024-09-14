Почему в августе снизился экспорт российских нефти и нефтепродуктов

Иностранные аналитические агентства сообщают о снижении в августе объемов экспорта российской нефти и нефтепродуктов, а также доходов от этих поставок. Под последним подразумеваются не доходы бюджета РФ, которые в августе превысили базовый, запланированный уровень на 120 млрд рублей, а всего лишь выручка российский компаний — объем денежных средств, выплаченных за наши нефть и нефтепродукты покупателями за границей.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки из нашей страны в августе (к июлю) снизились на 4%, на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 7 млн б/с, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года. Главным образом просел экспорт нефти, поставки нефтепродуктов уменьшились незначительно — на 20 тыс. б/с. Выручка от экспорта сократилась до 15,3 миллиарда долларов, что на 1,6 миллиарда долларов меньше показателя июля.
По оценке Финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), выручка за морской экспорт нефти из России в августе снизилась на 14%, а объемы поставок сократились на 8%. Выручка за прокачку по нефтепроводам снизилась на 4%, а за морской экспорт нефтепродуктов на 7%.
Также по данным CREA, в августе продолжила снижаться выручка от экспорта угля из России, но выросли в денежном выражении продажи трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). По итогам августа 2024 года российский экспорт ископаемого топлива снизился на 8% в денежном выражении, в среднем до 636 млн евро в сутки, что стало пятым месяцем снижения подряд.
Чуть ранее агентство Bloomberg сообщило, что наша страна в августе почти вышла на целевые показатели по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. По данным агентства в августе наша добывала 8,983 млн б/с. Сейчас квота России в сделке — 9,978 б/с. То есть в августе добыча в нашей стране всего на 5 тыс. б/с превысила целевой показатель и оказалась на 60−100 тыс. б/с (оценки разные) ниже, чем в июле.
Сокращают добычу нефти за счет уменьшения объемов поставок за границу. Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остаются в приоритете. После прошлогоднего осеннего топливного кризиса правительство перед сезоном уборки урожая постаралось максимально насытить внутренний рынок автомобильным топливом. Кроме того, с начала августа в России возобновлен запрет на экспорт бензина, чтобы приостановить рост цен в опте и рознице. Помимо этого, есть еще фактор пожаров на нефтебазах и НПЗ после атак беспилотников. Причем в случаях с нефтебазами можно говорить о потерях каких-то объемов сырья, которые впоследствии необходимо компенсировать. И все это делается в условиях, когда мы вынуждены сокращать добычу нефти по условиям сделки ОПЕК+.
По словам главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, ключевой фактор для снижения экспорта — это выход на целевые показатели по сделке ОПЕК+. Сейчас у нас минимальная квота добычи, на которую мы только выходим и будем обязаны поддерживать этот уровень и дальше. Плюс у нас есть еще небольшие долги за прошлые месяцы, когда мы не вышли на запланированный уровень сокращения производства. А это дополнительный минус к добыче, пусть и небольшой.
К сожалению, российских официальных данных ни по экспорту, ни по добыче нет, они засекречены, поэтому ориентироваться приходится на иностранную статистику, отмечает Симонов. К примеру, Bloomberg дал данные о нашей добыче со ссылкой на источник в российском минэнерго. Не совсем понятно, зачем нужна такая секретность, если все цифры все равно всплывают на Западе, и их потом перепечатывают наши издания, удивляется эксперт.
Впрочем, выручка от экспорта упала не только из-за снижения объемов поставок, но и из-за изменения конъюнктуры. Мировые цены на нефть опустились в августе ниже уровня 80 долл. за баррель марки Brent. А в июле цена доходила почти до 88 долл. за баррель. Дисконт на российскую нефть тоже сократился, но не так существенно, с 14 до 12 долларов за баррель. Средняя цена Urals, с цены которой платят налоги в наш бюджет, за август по данным Минэкономразвития составила 70,27 долл. за баррель, а за июль — 74,01 доллара за баррель.
Если сложить все эти факторы, то и получатся искомые потери в объемах поставок за границу и выручке от экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Можно предположить, учитывая дальнейшее проседание цен на нефть, что выручка продолжит падать. А вот объемы могут немного вырасти, поскольку ведущие экономики мира США и Китай, пользуясь низкими котировками барреля, уже начали скупать нефть в хранилища. Но возможности России продолжит ограничивать сделка ОПЕК+.