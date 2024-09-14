Почему в августе снизился экспорт российских нефти и нефтепродуктов

Сокращают добычу нефти за счет уменьшения объемов поставок за границу. Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остаются в приоритете. После прошлогоднего осеннего топливного кризиса правительство перед сезоном уборки урожая постаралось максимально насытить внутренний рынок автомобильным топливом. Кроме того, с начала августа в России возобновлен запрет на экспорт бензина, чтобы приостановить рост цен в опте и рознице. Помимо этого, есть еще фактор пожаров на нефтебазах и НПЗ после атак беспилотников. Причем в случаях с нефтебазами можно говорить о потерях каких-то объемов сырья, которые впоследствии необходимо компенсировать. И все это делается в условиях, когда мы вынуждены сокращать добычу нефти по условиям сделки ОПЕК+.