Кандидатуру Евгения Стекачева выдвинут на должность председателя Думы Иркутска

В Иркутске прошло заседание Президиума регионального политического совета отделения партии «Единая Россия», во время которого определили кандидатуру, которую выдвинут на должность председателя Думы города восьмого созыва. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.
Представители партии поддержат Евгения Стекачева. Все 13 членов заседания Президиума регионального политсовета единогласно проголосовали за предложение.
Евгений Стекачев переизбрался депутатом на четвертый срок. Ранее он руководил городским парламентом седьмого созыва.
Напомним, на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово — экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, прошедшем 13 сентября, обсуждалось два законопроекта, которые предполагают перераспределение бюджетных средств в муниципалитетах.