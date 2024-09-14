В Братске после вмешательства прокуратуры достроили дома

Три года назад, в 2021 году, по национальному проекту «Жилье и городская среда» муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и ремонта» заключило контракт с подрядчиком на строительство трех домов для переселения 161 семьи. Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.
С задержкой в полтора года, под давлением прокуратуры, которая не только внесла представление обеим сторона контракта, но и возбудила административные дела (за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, и за нарушение при предоставлении межбюджетных трансфертов), дома были достроены. Причем прокуратуре Падунского района Братска для защиты прав граждан, ждущих переселения, пришлось выходить с иском в суд, требуя выполнения условий контракта. Судом иск был удовлетворен. Дома введены в эксплуатацию. 64 семьи уже получили ключи от своих новых квартир.