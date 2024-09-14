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В Братске после вмешательства прокуратуры достроили дома

В Братске наконец были закончены дома на улице Котельной для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Правда, для этого в процесс пришлось вмешаться прокуратуре.

Источник: ТГ-канал прокуратуры региона

Три года назад, в 2021 году, по национальному проекту «Жилье и городская среда» муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и ремонта» заключило контракт с подрядчиком на строительство трех домов для переселения 161 семьи. Подрядчик не выполнил свои обязательства в срок.

С задержкой в полтора года, под давлением прокуратуры, которая не только внесла представление обеим сторона контракта, но и возбудила административные дела (за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, и за нарушение при предоставлении межбюджетных трансфертов), дома были достроены. Причем прокуратуре Падунского района Братска для защиты прав граждан, ждущих переселения, пришлось выходить с иском в суд, требуя выполнения условий контракта. Судом иск был удовлетворен. Дома введены в эксплуатацию. 64 семьи уже получили ключи от своих новых квартир.

Прокуратура
недвижимость