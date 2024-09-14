Часть Куйбышевского района Иркутска осталась без света 14 сентября

Субботним утром часть Куйбышевского района Иркутска осталась без света. Оказалось, что в 9:57 специалисты намеренно отключили электроэнергию для устранения технологического нарушения работы сетей. Об этом сообщают в пресс-службе компании Иркутские электрические сети.
— Под отключение попала часть домов на улицах Бирюсинская, Дмитрия Донского, Каменная, Карбышева, Карельская, Карпинская, Каштаковская, Лебедева, Ленская, Мало-Ленская, Менделеева, Мраморный, Напольная, Нахимова, Нестерова, Нестерова 2-я, Новогодняя, Освобождения, Новогодний, Потанина, Радищева, Сарафановская, Северная, Северная 1-я, Талалихина, Ушаковская, Щапова, — перечислили энергетики.
Бригада специалистов уже определяет причину случившегося и устраняет последствия.
Венуть в дома электроснабжения обещают к 14:00 текущего дня.
Напомним, 13 сентября, в соцсетях начали распространять фото молоденькой брюнетки. Полицейские и волонтеры просили жителей Иркутска и региона помочь в поисках 19-летней девушки.