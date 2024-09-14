Часть Куйбышевского района Иркутска осталась без света 14 сентября

Субботним утром часть Куйбышевского района Иркутска осталась без света. Оказалось, что в 9:57 специалисты намеренно отключили электроэнергию для устранения технологического нарушения работы сетей. Об этом сообщают в пресс-службе компании Иркутские электрические сети.