Пожарные региона показали свое умение стрелять из лука и бороться

Команды сотрудников Государственной противопожарной службы съехались из разных районов области не только посоревноваться в традиционных видах испытаний, но и принять участие в национальных видах спорта — перетягивании палки, разбивании хребтовой кости, бурятской борьбе, стрельбе из лука. Идея внести национальный колорит в соревнования пожарных принадлежит уроженцу округа Леониду Мантыкову, который 30 лет работал в пожарной охране, командовал частью в поселке Бохан.