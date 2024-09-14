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Пожарные региона показали свое умение стрелять из лука и бороться

Ангарчане стали лучшими, заняв первое место на профессиональной спартакиаде с национальным бурятским колоритом, которая прошла в поселке Оса.

Источник: ГУ МЧС по региону

Команды сотрудников Государственной противопожарной службы съехались из разных районов области не только посоревноваться в традиционных видах испытаний, но и принять участие в национальных видах спорта — перетягивании палки, разбивании хребтовой кости, бурятской борьбе, стрельбе из лука. Идея внести национальный колорит в соревнования пожарных принадлежит уроженцу округа Леониду Мантыкову, который 30 лет работал в пожарной охране, командовал частью в поселке Бохан.

Второе место заняла команда Эхирит-Булагатского района, на третьем месте — пожарные из Осы. Посоревноваться смогли и зрители. Так, ребятня соревновалась в надевании боевой одежды пожарных и ориентации в задымлённом лабиринте.

МЧС