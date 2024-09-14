Спасатели МЧС осмотрели береговую полосу на побережье Хабаровского края

В результате проведенной авиаразведки экипажем вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС Росси и спасателями поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю осмотрено 1450 километров береговой черты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Хабаровскому краю.
Воздушное судно облетело побережье от Николаевска-на-Амуре до Охотска. Также спасатели обследовали прилегающую акваторию. Вместе с работой авиации по обращению сотрудников полиции и следственных органов к поисковым работам привлекаются наземные группы.
Всего нарастающим итогом в результате обследования территории как силами наземных групп, специалистов на маломерных судах, авиацией МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС осмотрено порядка 195 тысяч квадратных километров водной поверхности и свыше 11,6 тысяч километров прибрежной черты, включая бухты и заливы. Также проводится оповещение судов, проходящих в данном районе.