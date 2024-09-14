Спасатели МЧС осмотрели береговую полосу на побережье Хабаровского края

Всего нарастающим итогом в результате обследования территории как силами наземных групп, специалистов на маломерных судах, авиацией МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС осмотрено порядка 195 тысяч квадратных километров водной поверхности и свыше 11,6 тысяч километров прибрежной черты, включая бухты и заливы. Также проводится оповещение судов, проходящих в данном районе.