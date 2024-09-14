Законопроект о запрете склонять к аборту рассмотрят в Приморье

Депутаты Законодательного Собрания Приморья рассмотрят закон о запрете склонения к аборту. Такую инициативу предложил уполномоченный по правам человека Юрий Мельников, текст проекта находится в открытом доступе на сайте ЗС ПК.
По словам Юрия Мельникова, законопроект разработан для защиты семьи, здоровья женщин, а также для повышения уровня рождаемости в Приморье.
Согласно документу, склонением к аборту в данном случае считаются уговоры, подкуп, шантаж, а также использование своих служебных или трудовых полномочий:
«Склонением к искусственному прерыванию беременности не является информирование врачом беременной женщины, а также лица, которому в соответствии с законодательством о защите врачебной тайны могут быть переданы сведения о состоянии здоровья пациентки, о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности».
В документе указано, что наказанием за нарушение запрета станет административная ответственность. Что именно грозит нарушителям, пока не уточняется, но отметим, что в Тверской области, где этот законопроект приняли в 2023 году, действуют штрафы: от 5 до 10 тысяч рублей — для простых граждан, от 10 до 20 тысяч — для иностранцев, от 25 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.
«Учитывая, что законопроект подготовлен в целях обеспечения защиты семьи, материнства, отцовства и детства, предупреждения причинения вреда здоровью женщин, поддерживаю его принятие», — поделился губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Судя по информации сайта ЗС ПК, законопроект рассмотрят на предстоящем собрании 18 сентября.
Напомним, ранее мы писали, что жительница Уссурийска в четвертый раз родила ребенка, несмотря на огромную опухоль.