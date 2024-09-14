Законопроект о запрете склонять к аборту рассмотрят в Приморье

В документе указано, что наказанием за нарушение запрета станет административная ответственность. Что именно грозит нарушителям, пока не уточняется, но отметим, что в Тверской области, где этот законопроект приняли в 2023 году, действуют штрафы: от 5 до 10 тысяч рублей — для простых граждан, от 10 до 20 тысяч — для иностранцев, от 25 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.