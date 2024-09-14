Врач-психолог три месяца недополучал зарплату в районной больнице Красноярского края

Прокуратура провела проверку Дзержинской районной больницы после жалобы сотрудника на нарушение трудового законодательства. Выяснилось, что с апреля по август 2024 года медицинскому психологу недоплатили более 200 тысяч рублей.
Ему был установлен оклад в три раза ниже положенного, ежемесячная специальная выплата не начислялась, из-за этого и образовалась задолженность 200 тысяч. При этом должность работника в штатном расписании больницы отсутствовала.
Прокуратурой района в адрес главного врача внесено представление.
В результате принятых мер права медицинского психолога восстановлены, произведен перерасчет причитающихся выплат.