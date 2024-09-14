Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Накануне Волочкова рассказала «Московскому Комсомольцу», что обратилась в суд с иском в Мещанский суд столицы из да того, что соцорган «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Она объяснила, что ей были положены выплаты еще десять лет назад, поскольку артисты балета имеют право уйти на заслуженный отдых в 38 лет, но трудовой стаж у нее «украл» Большой театр, который выдал фальсифицированную трудовую книжку. Краснодарский театр также не смог найти заключенные с ней договоры и контракты.