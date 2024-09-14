В Братске 161 семья сможет переехать из аварийного жилья благодаря прокуратуре

Еще в 2021 году МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией. Подрядчик обязывался возвести три многоквартирных дома на улице Котельной. В них планировала переехать 161 семья. Однако условия так и не были выполнены. Сроки были сорваны на полтора года.