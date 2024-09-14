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В Братске 161 семья сможет переехать из аварийного жилья благодаря прокуратуре

Ведомство заставило подрядчика закончить строительство домов через суд.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Падунского района Братска добилась завершения строительства домов, в которые должны были переселиться владельцы аварийного жилья. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Еще в 2021 году МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией. Подрядчик обязывался возвести три многоквартирных дома на улице Котельной. В них планировала переехать 161 семья. Однако условия так и не были выполнены. Сроки были сорваны на полтора года.

Прокуратура завела дела об административных правонарушениях «бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом», «нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов». Кроме того, прокурор предъявил иск, чтобы заставить компанию подрядчика устранить нарушения при строительстве и закончить работы. Суд требования удовлетворил.

В настоящее время 64 семьи уже отпраздновали новоселье.