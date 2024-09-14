Синоптики прогнозируют жару до +32 и сильный ветер в Ростове в субботу

В субботу, 14 сентября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается жаркая и ветреная погода. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
Синоптики обещают в донской столице переменную облачность без существенных осадков. Ветер восточной четверти разовьет среднюю скорость 7 — 12 метров в секунду, а днем его порывы усилятся до 15 — 17 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +29 — +31 градуса. В ночь на воскресенье похолодает до +16 — +18.
В Ростовской области также будет облачно и без осадков. Ветер — от северо-восточного до юго-восточного — будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами его порывы составят 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается на уровне от +27 до +32 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +15 — +18.
В северо-западных, местами в северо-восточных, юго-восточных, южных районах и Приазовье прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.