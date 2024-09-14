Синоптики прогнозируют жару до +32 и сильный ветер в Ростове в субботу

В Ростовской области также будет облачно и без осадков. Ветер — от северо-восточного до юго-восточного — будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами его порывы составят 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается на уровне от +27 до +32 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +15 — +18.