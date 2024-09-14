В Челябинской области запретили разводить костры из-за сухой погоды

В связи с установлением теплой и сухой погоды в Челябинской области запретили разжигать открытый огонь в лесах, населенных пунктах и в СНТ — то есть почти везде. Соответствующее сообщение появилось утром 14 сентября на ресурсах Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска.