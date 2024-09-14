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В Челябинской области запретили разводить костры из-за сухой погоды

И не только в лесу.

В связи с установлением теплой и сухой погоды в Челябинской области запретили разжигать открытый огонь в лесах, населенных пунктах и в СНТ — то есть почти везде. Соответствующее сообщение появилось утром 14 сентября на ресурсах Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска.

Запрет распространяется на разведение костров, сжигание растительных отходов, мусора и выжигание травы.

По данным МЧС, за последние сутки природных пожаров на землях лесного фонда не было. Однако поступило четыре вызова по поводу горения мусора.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, в эти выходные небольшие дожди пройдут только в северной части региона. На остальной же территории будет настоящее бабье лето — ясно, тепло и безветренно.

МЧС