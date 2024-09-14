Новосибирцев предупредили о резком похолодании с 15 сентября

О резком ухудшении погоды с завтрашнего дня — 15 сентября — предупреждает Западно-Сибирское УГМС.
По данным ведомства, в воскресенье дневная температура составит еще относительно теплые +11…+16 градусов. А вот ночью столбик термометра опустится почти до нуля: +1 …+6. И ночью, и днем будут идти дожди.
В ночь с 15 на 16 сентября ожидаются заморозки до −1 градуса. Днем тоже станет прохладнее — +8 … +13. Правда, без осадков.
Во вторник, 17 сентября ночью уже будет мороз −3. Днем теплее +10 …+15. Дождя не будет.
Екатерина СОСНИНА.