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Новосибирцев предупредили о резком похолодании с 15 сентября

В регион идут заморозки до минус 3 градусов.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Прецедент

О резком ухудшении погоды с завтрашнего дня — 15 сентября — предупреждает Западно-Сибирское УГМС.

По данным ведомства, в воскресенье дневная температура составит еще относительно теплые +11…+16 градусов. А вот ночью столбик термометра опустится почти до нуля: +1 …+6. И ночью, и днем будут идти дожди.

В ночь с 15 на 16 сентября ожидаются заморозки до −1 градуса. Днем тоже станет прохладнее — +8 … +13. Правда, без осадков.

Во вторник, 17 сентября ночью уже будет мороз −3. Днем теплее +10 …+15. Дождя не будет.

Екатерина СОСНИНА.