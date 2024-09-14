Как в Башкирии прошел купальный сезон-2024

Как только в Башкирию пришла жара, счетчик гибели граждан сразу начал свой отсчет. Первая трагедия произошла в конце апреля. В селе Искушта Белорецкого района группа из 14 человек сплавлялась по реке Лемеза. Один из туристов, житель Перми, не удержался и упал в воду. Спасти его не удалось. В день открытия купального сезона в Альшеевском районе Башкирии утонул 17-летний парень. Студент в компании других подростков отдыхал в необорудованном для купания месте без присмотра взрослых, где стоял запрещающий знак. Юноша прыгнул в воду с берега и не вынырнул. В конце июня в карьере в Мелеузе утонул 26-летний мужчина: он был пьян и купался на «диком» пляже. В июле в Бакалинском районе погиб мужчина, приехавший с двумя сыновьями порыбачить на специально зарыбленном пруду. Береговые аншлаги не остановили главу семейства. Дети рассказали, что он резко пропал из виду в водоеме. Тело погибшего из воды извлёк один из сыновей. Около поселка Миловка две подружки решили искупаться в карьере — родителям ничего не сказали. На запрещающие знаки они не посмотрели. Одна из 10-летних школьниц погибла. Похожий смертельный инцидент произошел на реке Дема — вода унесла жизнь 9-летней девочки. В Белорецке 7-летнего мальчика затянуло в шлюз на реке Белой, его тело нашли спустя несколько дней.