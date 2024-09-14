«Каждый день под пулями, но сдаваться не собираюсь»: В Ростовской области открыли выставку «Семьи героев»

В их глазах — гордость и грусть, а на плечах — китель своих мужчин: сыновей, мужей, отцов. Женщины из Мясниковского района стали участницами фотопроекта «Семьи героев».
ДЕВЯТЬ ИСТОРИЙ ЛЮБВИ И ВЕРЫ.
Потерявшие своих любимых мужчин на специальной военной операции, вдовы и матери сфотографировались в память о бойцах. И сегодня снимки, которые не смогут оставить равнодушным, пожалуй, никого, представлены в районном историко-этнографическом музее в селе Чалтырь.
Как рассказала «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» социальный координатор ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» в Мясниковском районе Ирина Хочкиян, в проекте поучаствовали пока девять семей.
Девять фотокарточек, девять историй любви и веры… На каждом снимке есть что-то очень — очень личное: к примеру, отрывок из письма, которое солдат отправлял домой.
— Трогательному, берущему за душу открытию экспозиции предшествовала большая подготовка, — рассказала координатор. — Для фотосессии мы нашли визажистов, фотографа, сделали фотозону в районном Доме культуры и пригласили семьи наших бойцов. Взяли интервью у участников проекта, чтобы написать важные, памятные слова о каждом бойце. Снимки оформили, распечатали, разместили на мольбертах и подготовили экспозицию. А на открытие пригласили всех участников, организовав чаепитие после торжественной части. Большую помощь в организации выставки нам оказала районная администрация.
ПОГИБ, СПАСАЯ ТОВАРИЩЕЙ.
— Каждый день под пулями, но сдаваться не собираюсь. Дома ждет меня семья, которую я очень люблю. Работайте, братья. С нами Россия! — писал домой Андрей Варванин.
Он погиб на поле боя, спасая товарищей. Мама героя Людмила Александровна говорит, что единственный сын отправился в зону СВО потому, что иначе не мог.
— Сказал, что должен защитить своих дочек, свою семью, свой дом, свою родину. Сын всегда был смелым и мужественным.
Там, за «ленточкой», мужчина взял позывной Ворон. Андрей возглавил штурмовой отряд.
Для сослуживцев Ворон был и братом, и наставником.
— Многому научил парней, они мне об этом рассказали уже позже, когда сына не стало, — делится мама.
Во время очередного боя Ворон заметил, как в их сторону летит снаряд. Одного товарища успел столкнуть в окоп, второго накрыл собой. Мужчина ушел из жизни рано — в 31 год… За свои подвиги во имя Родины Ворон получил Орден мужества и Медаль за отвагу.
Также рано и также по-геройски погибли другие бойцы из Мясниковского района. По словам Ирины Хочкинян, фотокарточки семей защитников Родины в будущем представят и в музей Самбекские высоты.
— Мы должны сохранить память о каждом из них, — сказала координатор районного филиала фонда «Защитники Отечества».