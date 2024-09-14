«Каждый день под пулями, но сдаваться не собираюсь»: В Ростовской области открыли выставку «Семьи героев»

— Трогательному, берущему за душу открытию экспозиции предшествовала большая подготовка, — рассказала координатор. — Для фотосессии мы нашли визажистов, фотографа, сделали фотозону в районном Доме культуры и пригласили семьи наших бойцов. Взяли интервью у участников проекта, чтобы написать важные, памятные слова о каждом бойце. Снимки оформили, распечатали, разместили на мольбертах и подготовили экспозицию. А на открытие пригласили всех участников, организовав чаепитие после торжественной части. Большую помощь в организации выставки нам оказала районная администрация.