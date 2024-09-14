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Омские полицейские спасли 8-летнюю девочку с подозрением на аппендицит

Сотрудники автоинспекции оперативно доставили ребенка в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские во время дежурства на трассе Тюмень-Омск помогли 8-летней девочке с подозрением на аппендицит оперативно добраться до больницы. Семья ребенка везла ее из Тюкалинска.

Родители девочки обратились за помощью к автоинспекторам Евгению Лободе и Сергею Пингину. Полицейским они пояснили, что везут в машине свою дочь, у которой подозрение на аппендицит или отравление — у ребенка были сильные боли в животе.

Тогда полицейские приняли решение пересадить женщину с девочкой в патрульную машину и доставить их до областной детской клинической больницы на улице Куйбышева.

В больнице девочке оказали необходимую помощь. Сейчас школьница находится дома и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что полицейские спасли пожилого омича, потерявшего сознание на загруженной дороге.