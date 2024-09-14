Лихорадкой Западного Нила в Ростовской области заболели жители пяти районов

На пяти территориях Ростовской области выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом проинформировали в региональном управлении Роспотребнадзора.
— Лабораторно подтвержденные случаи заболевания зарегистрированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Аксайском и Миллеровском районах, — рассказали в санитарном ведомстве. — Причем число заболевших в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Как объясняют в Роспортебнадзоре, лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание. Заражение человека происходит в основном от укуса комара, и заболеваемость растет в период активности этих насекомых — летом и осенью. А в теплую осень опасный период становится дольше.
— Симптомы лихорадки Западного Нила похожи на грипп: поднимается температура, появляется слабость, воспаление лимфоузлов, головная боль, тошнота, может наблюдаться кожная сыпь.
Также в региональном управлении добавили, что это заболевание не передается от человека к человеку.
— Используйте репелленты, фумигаторы, разместите на окнах антимоскитные сетки, — напоминают санврачи. — На дачах, домах в частном секторе, балконах и лоджиях нельзя оставлять емкости с затхлой водой — ее нужно менять не реже раза в неделю, чтобы не допускать размножения комаров.
Также основная рекомендация — не ходить в заболоченные места, а на природе носить закрытую защитную одежду.
— Если после укуса комара у вас появилась клиника данного заболевания, необходимо срочно обратится к врачу!