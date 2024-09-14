Лихорадкой Западного Нила в Ростовской области заболели жители пяти районов

— Используйте репелленты, фумигаторы, разместите на окнах антимоскитные сетки, — напоминают санврачи. — На дачах, домах в частном секторе, балконах и лоджиях нельзя оставлять емкости с затхлой водой — ее нужно менять не реже раза в неделю, чтобы не допускать размножения комаров.