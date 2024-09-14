233 курсанта Восточно-Сибирского института МВД России приняли присягу

Будущие полицейские из Иркутска приняли присягу сотрудника органов Внутренних дел России. В традиционном ритуале участвовали 233 курсанта первого курса Восточно-Сибирского института МВД. Сбор и построение личного состава провели на площади мемориала «Вечный огонь Славы». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.
— От лица личного состава института благодарю почётных гостей и родителей курсантов за то, что разделили этот важный и значимый день вместе с нами, — подчеркнул начальник Восточно-Сибирского института МВД России Александр Урюпин. — Принятие присяги — ритуал, объединяющий многие поколения сотрудников ОВД, олицетворяющий лучшие традиции службы.
Напомним, девять человек спасли при пожаре в девятиэтажном доме в Иркутске в ночь на 14 сентября. Крупный пожар произошел на улице Фридриха Энгельса. На месте работали 18 спасателей и пять спецмашин.