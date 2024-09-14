233 курсанта Восточно-Сибирского института МВД России приняли присягу

— От лица личного состава института благодарю почётных гостей и родителей курсантов за то, что разделили этот важный и значимый день вместе с нами, — подчеркнул начальник Восточно-Сибирского института МВД России Александр Урюпин. — Принятие присяги — ритуал, объединяющий многие поколения сотрудников ОВД, олицетворяющий лучшие традиции службы.