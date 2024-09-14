4,2 тысячи сосен высадили под Иркутском

В Иркутском районе состоялась Всероссийская акция «Сохраним лес». Школьники, общественники и работники нескольких организаций высадили 4,2 тысячи сосен на участке вблизи с поселком Усть-Балей. Несколько лет назад лес в этом месте пострадал от пожара. Всего к работам присоединились около 200 человек, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.
Однолетние сеянцы сосны с закрытой корневой системой станут деревьями в течение 5−7 лет и покроют 2,1 гектара земли. За тем, как они приживутся, будут следить специалисты Иркутского лесничества и Центра защиты леса Иркутской области.
Напомним, в полицию Иркутска поступило сообщение о пропаже 12-летнего школьника. Заявление подали его родственники. Они рассказали, что около 17 часов 12 сентября мальчик уехал из дома на велосипеде «Стелс» с синей рамой и домой не вернулся.