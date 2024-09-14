4,2 тысячи сосен высадили под Иркутском

В Иркутском районе состоялась Всероссийская акция «Сохраним лес». Школьники, общественники и работники нескольких организаций высадили 4,2 тысячи сосен на участке вблизи с поселком Усть-Балей. Несколько лет назад лес в этом месте пострадал от пожара. Всего к работам присоединились около 200 человек, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.