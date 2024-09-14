«За вкусных раков и красивую архитектуру!»: В 275-й день рождения Ростова горожане признались в любви городу

Сегодня, 14 сентября 2024 года, Ростов-на-Дону встречает свой юбилей. Южной столице исполнилось 275 лет. И, несмотря на строгие ограничения на проведение массовых мероприятий на улице, в городе чувствуется праздничная атмосфера. Ведь еще в августе ростовские улицы стали украшать к дню рождения любимого города.
И погода как на заказ — по-летнему жарко. Так что горожане с самым прекрасным настроением поздравляют свой любимый Ростов-на-Дону. Пожелания звучат и из уст первых лиц региона, и от прохожих. Мы решили узнать, за что они любят город на Дону.
— Донскую столицу любят за вкусных раков, красивую архитектуру, — не задумываясь, говорит первую пришедшую в голову мысль юная ростовчанка. — И этому прекрасному городу сегодня исполняется 275 лет. С днем рождения, любимый Ростов!
— Дорогой мой, любимый Ростов, поздравляю тебя с твоим днем! — с широкой улыбкой произносит девушка. — Я рада, что родилась и выросла в этом прекрасном городе, где всегда тепло и светит яркое солнце, где у меня есть семья и друзья, где всегда можно найти что-нибудь клевое. С днем города!
— Хочу пожелать нашему городу процветания, роста и, самое главное, конечно же, — сберечь его исторический облик, сохранить и восстановить прекрасные постройки прошлых веков, — ростовчанин очень хочет спустя годы также любоваться старинными зданиями любимого города. — Пусть в нашем городе пишется славная новая история, но и старая пусть остается и не забывается. С днем рождения, Ростов-на-Дону!
— Ростов-на-Дону — самый лучший город! — без сомнений заявляет студентка. — Побывав в разных городах России, я поняла, что наши, южные, люди — самые отзывчивые, яркие и добрые. Приезжайте к нам и заряжайтесь такой же энергией. С днем рождения, Ростов!
— Ростов, поздравляю тебя! Желаю, чтобы ты и дальше развивался, чтобы здесь было также хорошо и классно! — коротко, ярко и громко поздравляют молодые ростовчане.
— Ростов, ты буквально центр Юга России, который развивается в культурном, научном и других направлениях, — люди радуются за себя и за земляков, что живут в донской столице. — Поздравляю тебя, Ростов, с 275-летием.
— Это очень классный город. Я желаю ему процветания и становиться с каждым годом все лучше и лучше. Люблю Ростов! — тепло и искренне признается еще одна собеседница.
— Я поздравляю Ростов с днем рождения. Желаю ему дальнейшего процветания и всего самого наилучшего, — говорят ребята. — Ростов, с днем рождения! Я тебя люблю!