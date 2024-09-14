«За вкусных раков и красивую архитектуру!»: В 275-й день рождения Ростова горожане признались в любви городу

— Дорогой мой, любимый Ростов, поздравляю тебя с твоим днем! — с широкой улыбкой произносит девушка. — Я рада, что родилась и выросла в этом прекрасном городе, где всегда тепло и светит яркое солнце, где у меня есть семья и друзья, где всегда можно найти что-нибудь клевое. С днем города!