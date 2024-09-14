Открыточные виды и завораживающие закаты: топ самых красивых осенних мест Самарской области

Если вы не хотите тратить на отдых больше 200 рублей, то поездка в Рождествено для вас настоящая находка. Отправиться в путешествие можно с причала у Самарского пивзавода — лодочники переправляют на другой берег всех желающих. Буквально несколько минут, лодка наполнена, и вы отправляетесь в свое путешествие. Село Рождествено очень живописное, только здесь можно по-настоящему окунуться в деревенскую атмосферу.