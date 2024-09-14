Открыточные виды и завораживающие закаты: топ самых красивых осенних мест Самарской области

Наступила осень, однако солнце все еще греет по-летнему, а деревья не растеряли пока еще свою листву. Пока не наступил активный листопад, предлагаем посетить четыре локации Самарской области, где вид на осень открывается с новой стороны.
Вертолетка.
Координаты 53.343815°, 50.197481°.
Вертолетка — это народное название смотровой площадки, расположенной в поселке Управленческий на окраине Самары. Когда-то здесь действительно была площадка, служившая для взлета и посадки вертолетов.
С Вертолетки открывается прекрасный вид на Самару, волжские острова, Сокольи и Жигулевские горы. Это место считается излюбленной локацией туристов и местных жителей. Здесь можно насладиться обширными панорамами и сделать фото на память. Самое романтичное время на Вертолетке — закат, так можно полюбоваться природными пейзажами в лучах уходящего солнца.
Мыс красоты.
Координаты 53.475666°, 49.886807°.
Мыс красоты с его популярными парящими качелями находится в поселке Прибрежном. От Самары без пробок до Прибрежного дорога займет около 30 минут. Сам поселок находится на полпути между областной столицей и Тольятти. Его выгодное расположение открывает вид на Мастрюковские озера.
Идти до Мыса красоты недолго, по пути вам обязательно встретятся заросли папоротника. Популярно это место тем, что там установлены качели прямо на краю обрыва. На полянке есть лавочки и стол для пикника. С этого места открываются невероятные виды на Волгу и Грушинскую поляну. На другой стороне Волги можно увидеть Зольное, Солнечную поляну и Богатырь.
Рождествено.
Координаты 53.228924°, 50.060461°.
Если вы не хотите тратить на отдых больше 200 рублей, то поездка в Рождествено для вас настоящая находка. Отправиться в путешествие можно с причала у Самарского пивзавода — лодочники переправляют на другой берег всех желающих. Буквально несколько минут, лодка наполнена, и вы отправляетесь в свое путешествие. Село Рождествено очень живописное, только здесь можно по-настоящему окунуться в деревенскую атмосферу.
Для любителей активного отдыха здесь представлен прокат велосипедов. На них можно добраться до урочища Верхние Елгуши. Такое необычное название носит большая поляна, затерянная посреди Жигулевских гор. Она лежит на середине дороги между Ширяево и Рождествено.
Село Ягодное.
Координаты 53.612220°, 49.027992°.
Село Ягодное находится в Ставропольском районе, на левом берегу Куйбышевского водохранилища. Невероятный вид с обрыва у Волги — это то, ради чего сюда приезжают жители региона. Тот самый песчаный живописный пляж. Вся прибрежная зона — это большой обрыв с гнездами ласточек и видом на почти бескрайнее Жигулевское море. Здесь красиво всегда: и в холода, и в теплое время года. Самая большая достопримечательность этого места — его закаты. Здесь они — настоящее произведение искусства.