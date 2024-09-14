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Ушел на тренировку и исчез: 11-летний мальчик пропал без вести в Ангарске

В Ангарске ведут поиски 11-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области вновь стало известно об исчезновении ребенка. На этот раз 11-летний школьник не вернулся домой в Ангарске. В полицию обратилась мама Тимура Сидорова. Со слов женщины, около 18 часов 13 сентября ребенок пришел со школы, после чего собрал вещи и сказал, что уходит на тренировку. Но на связь больше не выходил.

— Последний раз разыскиваемого видели в 82-м квартале, — отмечают оперативники.

В настоящий момент мальчика разыскивают волонтеры и полицейские. Также помочь просят жителей Ангарска. Школьника ищут в подъездах, подвалах и чердаках. Ориентировки с фотографией и приметами распространяют в СМИ и соцсетях.

ПРИМЕТЫ

На вид пропавшему школьнику 12 лет, рост около 145 см. Был одет в темно-зеленую кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, светлые кроссовки.