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Омская область практически готова к предстоящему отопительному сезону

Подача тепла будет осуществляться исходя из погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко доложил губернатору Виталию Хоценко о высокой готовности объектов коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону.

Коммунальщики уже завершили полностью подготовку в 16-и муниципальных районах. В оставшихся районах готовность оценивается как высокая. В Нижнеомском районе отопительный сезон уже стартовал.

Глава региона отметил, что каждый район сам определяет дату начала отопительного сезона. Подача тепла в соцучреждения и жилой фонд будет проводиться исходя из погодных условий.

Ранее мы писали, что тепло в омские детские сады, школы и больницы подадут уже на следующей неделе.