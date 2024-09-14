Омская область практически готова к предстоящему отопительному сезону

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко доложил губернатору Виталию Хоценко о высокой готовности объектов коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону.
Коммунальщики уже завершили полностью подготовку в 16-и муниципальных районах. В оставшихся районах готовность оценивается как высокая. В Нижнеомском районе отопительный сезон уже стартовал.
Глава региона отметил, что каждый район сам определяет дату начала отопительного сезона. Подача тепла в соцучреждения и жилой фонд будет проводиться исходя из погодных условий.
Ранее мы писали, что тепло в омские детские сады, школы и больницы подадут уже на следующей неделе.