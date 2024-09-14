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С рынка «Шапито» в Самаре 12 человек отправили в военкомат

В Промышленном районе Самары прошел рейд по выявлению новых граждан РФ, которые не встают на воинский учет.

В Самаре прошел рейд по выявлению бывших иностранцев, которые получили гражданство России, но на воинский учет вставать не спешат. Рынок «Шапито» в Промышленном районе города проверили сотрудники военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону В рейдовом мероприятии также участвовали бойцы ОМОНа.

— В ходе рейда выявлены 12 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, — рассказала об итогах мероприятия пресс-служба ВСО СК России по Самарскому гарнизону.

Всех задержанных отправили в военный комиссариат региона. Кроме того, их привлекли к административной ответственности за уклонение от воинского учета.