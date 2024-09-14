Благоприятный фонд: в Петербурге подвели итоги Форума объединенных культур

В России займутся созданием межгосударственного Фонда объединенных культур. Такая идея спонтанно возникла на итоговом пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге и была поддержана вице-премьером Татьяном Голиковой, которая пообещала подготовить доклад об этом Владимиру Путину. О чем еще договорились и о чем поспорили участники Форума в завершающий день деловой программы — в материале «Известий».
Основная часть Форума объединенных культур подошла к концу. Впереди — вручение Эрмитажной премии, которую в этом году получат хореограф Борис Эйфман и певец, дипломат Полад Бюльбюль оглы, а также ряд событий культурной программы, в том числе мировая премьера балета Эйфмана «Преступление и наказание». Но итоги дискуссий уже подведены.
На финальной сессии Татьяна Голикова сообщила, что в работе Форума приняли участие представители 80 стран, суммарное население которых превышает 6 млрд человек. А министр культуры РФ Ольга Любимова выразила мнение, что именно этот, уже 10-й форум стал самым насыщенным и результативным из всех.
В частности, отметила Ольга Любимова, были проведены многосторонние встречи министров культуры стран БРИКС и СНГ, состоялись двухсторонние встречи с министрами десяти государств, подписаны межведомственные соглашения с шестью странами.
Высоко оценили результаты форума не только российские, но и зарубежные деятели. Так, Полад Бюльбюль оглы сообщил собравшимся:
— Мы вчера общались с министрами культуры Узбекистана, Таджикистана, и все государственные представители выражали свое огромное восхищение проведением этого форума.
И именно с подачи азербайджанского гостя возникла идея о создании нового межгосударственного механизма культурного взаимодействия. А за основу он предложил взять созданный в 2006-м Фонд стран СНГ, расширив его географическую направленность.
Идею подхватил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, предложив назвать будущую организацию Фондом объединенных культур. Татьяна Голикова резюмировала, обращаясь к Поладу Бюльбюль оглы:
— Мы будем просто счастливы создать такую обширную площадку. Будем благодарны, если вы с Михаилом Ефимовичем сконцентрируете это всё и на следующем XI-м форуме сделайте нам соответствующее заявление с практической реализацией выписанных предложений.
В свою очередь, зампред правительства пообещала вместе с министром культуры подготовить доклад об этом президенту России.
Многими присутствующими инициатива была принята с воодушевлением. Так, глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов предложил, чтобы в рамках будущего Фонда объединенных культур была площадка для постоянного обсуждения вопросов, связанных с искусственным интеллектом.
Но некоторые участники культурного форума отнеслись к предложению с настороженностью. В беседе с «Известиями» ректор Санкт-Петербургской академии художеств, член Совета по культуре при президенте РФ Семен Михайловский отметил, что идея создания Фонда вроде неплохая, но вопрос в том, кто его возглавит и какие цели будут поставлены.
— Понятно, что там будут аккумулироваться средства. Но важно понимать, какие сущностные задачи будут с помощью этого решаться, какие механизмы будут разработаны для обеспечения эффективности. Пока идея прозвучала в очень обобщенном виде и надо подождать от ее инициаторов подробностей, — подчеркнул Семен Михайловский.
О необходимости разработки новых механизмов межгосударственного культурного взаимодействия, но только более локального плана, говорили и на предшествующих дискуссиях. В частности, при обсуждении театрального сотрудничества стран БРИКС худрук Театра Наций Евгений Миронов, выступивший модератором заседания, заявил о нехватке совместной гастрольной инфраструктуры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Проблема актуальна, поскольку уже сейчас эта деятельность развивается стремительными темпами. Так, российско-бразильский театральный фестиваль длился несколько месяцев с неизменным успехом, а гендиректор Большого и Мариинки Валерий Гергиев со своими коллективами ездил в Китай три раза за один месяц.
В свою очередь, Гергиев пригласил коллег из КНР представить китайские спектакли на сценах возглавляемых им музыкальных театров. Так что, вполне возможно, скоро мы увидим оперы и балеты из Поднебесной не только в онлайн-трансляциях и записях, но и вживую — на самых знаковых площадках страны.
Вообще, тема академической музыки стала на форуме одной из ключевых — наряду с темами кинематографии и театра. Но в оценках тенденций эксперты не всегда были согласны друг с другом. Если одни говорили о достижениях и прогрессе по целому ряду аспектов, другие отмечали, наоборот, снижение посещаемости концертных залов.
На панельной дискуссии «Классическая музыкальная культура как фундамент развития общества. Роль государства в формировании культурной политики» гендиректор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко (именно эта компания, в частности, выступает организатором всех фестивалей Юрия Башмета) заявил:
— Когда эту тему стали обсуждать 15 лет назад, мы говорили, что у нас 3−3,5% — это посетители концертного зала. Вот бы нам подрасти в количестве этих зрителей, а оно, наоборот, сдеградировало и упало.
По мнению Дмитрия Гринченко, филармонии теряют популярность как места досуга.
В беседе с «Известиями» генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян отметила:
— В целом, мы согласны с позицией коллег, особенно в том, что нужна поддержка со стороны крупных СМИ для привлечения новой публики в концертные залы. Однако со своей стороны мы видим интерес слушателей даже к сложной для восприятия современной академической музыке, той, которая создается сейчас или была создана не так давно. Зрителя надо растить и правильно позиционировать программу, очень тщательно выбирая исполнителей и площадку.
Эксперт сослалась на недавний опыт Союза композиторов, который собрал полные залы в Нижнем Новгороде на концерты фестиваля к 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке, в том числе на весьма непростую для широкой публики реконструкцию премьеры его Первой симфонии. А на грядущее исполнение «Стихов покаянных» того же автора в московском Англиканском соборе билеты закончились через два дня после начала продажи, сообщила Карина Абрамян.
Заметим, что концерты в рамках самого Форума объединенных культур тоже пользовались безусловным успехом. Впрочем, сравнивать с обычными музыкальными мероприятиями их, конечно, нельзя. На вечера с классикой шли преимущественно гости по пригласительным, а на эстрадное шоу на Дворцовой площади, ознаменовавшее окончание основной части форума, вход и вовсе был бесплатным. И петербургская публика с энтузиазмом восприняла это событие, на котором российские поп-звезды спели дуэтом с коллегами из стран БРИКС. Народные гуляния охватили не только пространство вокруг Александровской колонны, но и перекрытую по такому случаю часть Невского проспекта, и даже примыкающий к Адмиралтейству Александровский сад. Благо, погода позволяла.