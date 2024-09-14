Благоприятный фонд: в Петербурге подвели итоги Форума объединенных культур

— В целом, мы согласны с позицией коллег, особенно в том, что нужна поддержка со стороны крупных СМИ для привлечения новой публики в концертные залы. Однако со своей стороны мы видим интерес слушателей даже к сложной для восприятия современной академической музыке, той, которая создается сейчас или была создана не так давно. Зрителя надо растить и правильно позиционировать программу, очень тщательно выбирая исполнителей и площадку.