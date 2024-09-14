Тысячи новосибирцев пробежали полумарафон Раевича

В этом году символом фестиваля стал Государственный концертный зал им. А. М. Каца.
В 9:30 прошла официальная церемония открытия фестиваля. В 10:00 после стартового выстрела из пистолета на дистанцию полумарафона (21,1 км) вышли женщины — более 300 участниц. Через восемь минут на ту же трассу вышли и мужчины — более 800 человек.
В 27-й раз сибирские спортсмены выходят на массовый спортивный фестиваль, чтобы проверить свою выносливость.
Погода в день забега выдалась хорошей — на улице было по-осеннему тепло и солнечно.
Сибиряки разных возрастов, уровнем подготовки и возможностями здоровья вышли ради преодоления дистанций.
Маршруты дистанций, по традиции, проходят по одной их главных и красивейших улиц города — Красный проспект. Классическая дистанция полумарафона 21097,5 метров складывается из 5 кругов по 4,2 км + финишная прямая.
В 10:10 стартовала корпоративная эстафета. Команды, сформированные из коллективов различных компаний из Новосибирска, тоже попробовали себя в спортивном состязании.
На площади Ленина также прошли чемпионат ползунков и соревнования «Детской лиги» для самых маленьких спортсменов.
Впервые в этом году стартовал забег и на 10 км.
Легкоатлеты младше 14 лет в этот день пробежали 1500 метров, а участники 2007−2009 г. р. преодолели дистанцию в 3000 метров.
На марафоне работали три медицинские точки с машинами скорой помощи.
Александр Яковлевич Раевич, имя которого носит спортивный фестиваль, родился 7 января 1949 года в селе Ягодное Хабаровского края. С 1968 по 1976 годы учился в Омском государственном институте физкультуры на заочном отделении.
В молодые годы активно занимался десятиборьем, с которым пришлось расстаться из-за травмы. Свою тренерскую карьеру начал в Новосибирском авиационном техникуме в 1972 году. Его первыми учениками были Владимир Райс, Александр Шевченко, ставший в последствии мастером спорта международного класса по марафонскому бегу.
С 1979 года в г. Новосибирске формируется группа спортсменов (позднее она стала называться «группой Раевича», наряду с «группой Швецова, “группой Бухашева”, “группой Никитина”), которая специализируется на стаерском беге. В число подопечных А. Раевича, который перешел в 1980 году на работу в спортивный клуб армии, влились спортсмены, готовые к серьезным нагрузкам, такие как Виктор Долгополов, Сергей Седов, Александр Кашников, Михаил Ларин.
В 80-е годы-начале 90-х годов ученики А. Раевича достигают больших высот: Виктор Долгополов — мастер спорта, член сборной СССР, чемпион России, призер чемпионата СССР по кроссу, призер Кубка СССР по кроссу, рекордсмен Новосибирской области в беге на 3000 метров (7.52, 56).
В 27-м полумарафоне Раевича — 2024 первой на финиш пришла Анна Викулова, она показала лучший результат среди женщин — 1 час, 12 минут и 10 секунд. В прошлом году Анна также была победительницей.
Среди мужчин первым пришёл Артём Попов. Его результат — 1 час, 4 минуты, 28 секунд.
Кирилл Суржик, фото Александры Фоменко.