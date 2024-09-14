Тысячи новосибирцев пробежали полумарафон Раевича

С 1979 года в г. Новосибирске формируется группа спортсменов (позднее она стала называться «группой Раевича», наряду с «группой Швецова, “группой Бухашева”, “группой Никитина”), которая специализируется на стаерском беге. В число подопечных А. Раевича, который перешел в 1980 году на работу в спортивный клуб армии, влились спортсмены, готовые к серьезным нагрузкам, такие как Виктор Долгополов, Сергей Седов, Александр Кашников, Михаил Ларин.