Верховный суд сообщил о жалобе Слепакова на статус иноагента

В конце января 2023-го артист выложил песню «Колыбельная» о гибели российских военных на Украине. Она поется от лица Родины-матери своим сыновьям. В частности, в тексте есть слова «Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года, и не можешь ты пойти укропов крошить». Также там иронично говорится о том, что один из «сыновей» Родины стал IT-специалистом, уехал за границу и теперь предатель, который «коротает ночи там небось с содомитами». В России песня вызвала скандал, Слепакова потребовали проверить на дискредитацию армии, а член комитета Госдумы Султан Хамзаев призвал лишить его российского гражданства. Спустя несколько месяцев артиста признали иноагентом.