Из первого ряда в директ: как изменилась культура групи в эпоху соцсетей

В XXI веке артисты стали доступны как никогда прежде: благодаря соцсетям за их жизнью можно следить 24/7 и при этом еще иметь возможность пообщаться, просто написав кумиру в личку или тегнув в своем блоге. Фанатки, выслеживавшие рок-звезд в 70-е и ночевавшие у их отелей, наверняка убили бы за такие привилегии. Однако сейчас, когда близость столь доступна, ажиотаж как будто стал значительно меньше. Как соцсети повлияли на взаимоотношения между фанатками и музыкантами? Действительно ли история групи закончилась, как было принято думать еще в 2010-е? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попробовали найти в завершающем выпуске из серии материалов о фан-культуре.
Если в конце XX века групи знакомились с рок-звездами в барах, проникали за кулисы, а появившиеся в золотую эру хип-хопа видеолисицы представлялись своим кумирам на съемочных площадках, то с развитием соцсетей все стало куда проще.
6 октября 2010 года случился по-настоящему переломный момент в коммуникации между музыкантами и фанатками. Появился Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а вместе с ним и возможность напрямую написать кумиру, заинтересовать его своими фото и договориться о встрече.
Конечно, артист ответит далеко не каждой, но зато иногда может написать первым. И тут больше шансов привлечь его внимание у блогеров-моделей с десятками, сотнями, а иногда и миллионами подписчиков, хотя повезти может и скромной поклоннице с 50 фолловерами.
Подобных историй действительно множество. Девушки делятся своими впечатлениями во все тех же блогах, а с появлением TikTok в 2016 году их откровения перешли в формат коротких видео. В них они рассказывают о своем опыте общения со знаменитостями: о том, что артистам нравится, а что нет, чем их можно заинтересовать. Не обходится, конечно, и без личных подробностей, откровенность которых зависит от политики соцсети.
И если в TikTok все относительно невинно, то на отдельных сайтах и в тематических группах можно найти контент попикантнее. От историй про Эйкона, позвавшего фанатку поболтать во время принятия ванны, или любовь Джареда Лето к БДСМ до списка артистов с весьма подробным описанием их половых органов.
К сожалению, среди будоражащих, забавных, трогательных, а иногда и откровенно нелепых историй есть и печальные, откровенно шокирующие. Желая понравиться артисту, девушки нередко соглашаются на сомнительные вещи, пренебрегают своей безопасностью. И вот это уже куда страшнее того, что некоторые дамы посредством секса со звездой хотят заполучить славу в интернете.
Никогда не стоит забывать, что прекрасный принц может оказаться R. Kelly. Даже если думаешь, что он никогда бы не сделал что-то плохое, стоит придерживаться здравого смысла. Например, отправлять свои координаты близким, не приходить на встречу в сомнительное место и не соглашаться на различные авантюры.
Если же вы предпочитаете наслаждаться музыкой любимого исполнителя на безопасном расстоянии, то сделать это можно в HiFi-стриминге Звук.
Считается, что настоящая субкультура групи умерла с появлением реалити-шоу, в которых артисты ищут себе пару вроде «Вкуса любви» (2006−2008) с Флейвором Флейвом. Но дело фанаток по-прежнему живет: девушки пишут своим кумирам, ездят в туры, снимаются в их клипах и, конечно же, занимаются с ними сексом и заводят отношения.
Многое изменилось, и, как ни странно, в лучшую сторону. Сейчас артисты куда более ответственно относятся к возрасту избранниц, а также стараются быть с ними максимально корректными и тактичными, за что во многом спасибо движению #MeToo и культуре отмены.
Правда, не все так радужно, как хотелось бы. С одной стороны, общество действительно обратило внимание на острую проблему сексуального насилия и домогательств, широко распространенную в индустрии развлечений, и начало что-то с этим делать, с другой — не обошлось без ложных доносов, судов и разрушенных карьер. Так что в некоторых случаях чрезмерно корректное поведение музыкантов продиктовано не осознанностью, а страхом остаться без всего, что у них есть. Грустно, но пока что так.
Есть и еще один важный момент, повлиявший на отношения музыкантов и их поклонниц. О нем в интервью Тайре Мейджорс рассказала заведующая кафедрой психологии калифорнийского Государственного университета имени Гумбольдта и бывшая поклонница Таша Хоу.
Я думаю, что теперь ситуация меняется и женщины действительно делают упор на собственные мечты, карьеру и достижения, а не делают это через мужчин.
Таша Хоу
заведующая кафедрой психологии калифорнийского Государственного университета имени Гумбольдта.
При этом исследовательница отметила, что молодые девушки все еще ищут влиятельного и престижного спутника для придания себе авторитета, вместо того чтобы прокладывать собственный путь. Но вряд ли такая модель отношений изживет себя, пока есть люди, которым в ней комфортно и которых это полностью устраивает.
Субкультура групи не умерла, но переродилась в соответствии с новой эпохой и новой этикой. И будет жить еще очень долго.
Необязательно становиться групи, чтобы наслаждаться музыкой своих кумиров, звучащей так, как они ее задумали. Любимые хиты в HiFi-качестве и редкие записи любимых артистов можно найти в стриминге Звук.
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