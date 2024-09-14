Из первого ряда в директ: как изменилась культура групи в эпоху соцсетей

В XXI веке артисты стали доступны как никогда прежде: благодаря соцсетям за их жизнью можно следить 24/7 и при этом еще иметь возможность пообщаться, просто написав кумиру в личку или тегнув в своем блоге. Фанатки, выслеживавшие рок-звезд в 70-е и ночевавшие у их отелей, наверняка убили бы за такие привилегии. Однако сейчас, когда близость столь доступна, ажиотаж как будто стал значительно меньше. Как соцсети повлияли на взаимоотношения между фанатками и музыкантами? Действительно ли история групи закончилась, как было принято думать еще в 2010-е? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попробовали найти в завершающем выпуске из серии материалов о фан-культуре.