В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Напомним, с 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Этого нельзя делать не только в лесах, но и на прилегающих к ним территориях. А в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
Накануне Крымский гидрометцентр пообещал республике на выходные переменную облачность, но теплую безветренную погоду.
На днях сообщалось, что Симферополь в очередной раз побил температурный рекорд.