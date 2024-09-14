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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму объявлено на четыре дня, с 15 до 18 сентября включительно, сообщили в республиканском главке МЧС.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15—18 сентября в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная опасность», — сообщили в ведомстве.

Напомним, с 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Этого нельзя делать не только в лесах, но и на прилегающих к ним территориях. А в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Накануне Крымский гидрометцентр пообещал республике на выходные переменную облачность, но теплую безветренную погоду.

На днях сообщалось, что Симферополь в очередной раз побил температурный рекорд.