В Перми вспоминают жертв авиакатастрофы Боинга, которая произошла 16 лет назад

Каждый год у мемориала собираются сотни пермяков, которые так и не дождались своих родных, близких, любимых. Они зажигают свечи и служат молебен. Также в память о погибших проходит минута молчания. А в полдень в небо взлетают 88 воздушных шаров с именами тех, кто уже никогда не вернется домой.