В Перми вспоминают жертв авиакатастрофы Боинга, которая произошла 16 лет назад

В Перми прошло 16 лет со дня авиакатастрофы Боинга, которая потрясла не только Пермь, но и всю страну. Около пяти часов утра 14 сентября 2008 года самолет, летевший из Москвы в Пермь, рухнул на железнодорожные пути на границе Свердловского и Индустриального районов. На борту находилось 82 пассажира и 6 членов экипажа. Погибли все.
Страшная авиакатастрофа коснулась многих пермяков. И к месту падения Боинга родственники погибших и просто неравнодушные к этой трагедии люди понесли цветы. Букеты были везде: возле столбов, на земле, на склоне вдоль железнодорожной насыпи…
По факту рухнувшего в Перми самолета следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование длилось более пяти лет. Уголовное дело закрывали и снова открывали. И так четыре раза.
Через полтора года Межгосударственный авиационный комитет объявил об окончании расследования. По их данным, причиной трагедии стала потеря пространственной ориентировки экипажем. Виновным признали командира судна Родиона Медведева, в крови которого нашли алкоголь. Однако родственники погибших не поверили в эту версию. У людей осталось много вопросов, ответов на которые нет и сегодня.
К первой годовщине авиакатастрофы на месте крушения Боинга установили мемориальный комплекс памяти из шести гранитных стел с портретами всех 88 погибших. Рядом высадили аллею из яблонь, кленов и елей, а также построили часовню.
Каждый год у мемориала собираются сотни пермяков, которые так и не дождались своих родных, близких, любимых. Они зажигают свечи и служат молебен. Также в память о погибших проходит минута молчания. А в полдень в небо взлетают 88 воздушных шаров с именами тех, кто уже никогда не вернется домой.