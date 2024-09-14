«Слот» впервые выступили в новом составе

Группа «Слот» представила новую вокалистку Дарью Равдину на закрытом мероприятии в Москве. Певица присоединилась к коллективу в июле этого года после того, как его покинула Дария «Нуки» Ставрович.
На концерте «Слот» исполнили такие известные хиты, как «2 войны» (2006), «Круги на воде» (2016), «Ангел или Демон» (2013), «Мертвые звезды» (2007), а также новую песню «Слот Маст Го Он!».
Говоря об изменениях в группе, фронтмен и основатель «Слот» Игорь «КЭШ» Лобанов отметил главную цель, к которой музыканты теперь будут идти.
При поиске новой вокалистки стояла задача не просто, чтобы было не хуже, а чтобы стало лучше. С Дашей Равдиной мы поставленной цели достигнем.
Игорь «КЭШ» Лобанов
фронтмен и основатель группы «Слот».
Коллектив также объявил, что скоро отправится в большой тур, который охватит 30 городов, включая Санкт-Петербург и Москву.
Недавно Звук Медиа выпустил интервью с участниками группы «Слот», в котором они рассказали об изменениях в группе, отношению к искусственному интеллекту, кризисе в рок-музыке, создании песен и многом другом.