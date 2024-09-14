Дежавю южного дерби: Что происходит в «Ростове» и «Краснодаре» перед матчем восьмого тура РПЛ

В субботу, 14 сентября, в 19:00, ФК «Ростов» сыграет в восьмом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча пройдет на выезде с командой «Краснодар» — одним из лидеров турнирной таблицы. Рассказываем, что произошло в каждом клубе южного дерби перед матчем.
СНОВА ВТОРЫЕ, СНОВА СЕДЬМЫЕ.
Это какое-то дежавю, если посмотреть на расстановку сил перед матчем восьмого тура.
Вспомнить только предыдущий сезон. «Краснодар» завершил его на второй строчке турнирной таблицы с 56 очками, всего на одно меньше, чем у победителя — «Зенита». «Быки» 17 раз побеждали на поле, шесть раз сыграли вничью и семь раз уходили с газона с поражением. «Желто-синие» же в конце сезона 2023/24 оказались на седьмой строчке. У них было 12 побед, 11 поражений и семь ничейных результатов.
А теперь посмотрим на расположение команд в таблице сезона 2024/25 перед стартовым свистком 14 сентября.
«Краснодар» идет на второй строчке командного рейтинга, всего на два очка отставая от лидера — питерского «Зенита». Трижды «быки» сыграли вничью, а после на счету — одни победы, которых вместе с матчами Кубка России, уже шесть.
«Ростов» к этому туру успел уже потерпеть и сухое поражение — 5:0 от «Зенита» в Санкт-Петербурге, и одержать решительную победу 4:1 над воронежским «Факелом». Всего же в РПЛ у «желто-синих» пока по две ничьи и проигрыша, а побед — три. В Кубке России у дончан две победы и одно поражение.
«Краснодар» снова на втором месте, «Ростов» — на седьмом. Только это еще даже не экватор сезона, и все может поменяться. Болельщики «желто-синих» держат кулачки, чтобы в пользу дончан.
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ.
За всю историю противостояния команды сыграли 32 матча. Чаще побеждал «Краснодар» — 13 раз, четыре раза матчи заканчивались в пользу «Ростова», а 15 раз — с ничейным результатом.
В последних десяти матчах Ростов четыре раза проигрывал, два раза выходил лидером, а еще четыре раза счет был ровным. При этом в среднем выходит по три мяча за игру, и преимущество — за «быками».
Выездной матч нагнетает беспокойство у болельщиков «желто-синих», ведь в пяти последних встречах на стадионе в Краснодаре ростовчане трижды проигрывали, дважды матчи завершались ничьей, и ни одной победы увезти на Дон не удалось.
Добавим, что у обеих команд наблюдаются кадровые сложности. Так, в донской команде травмированы Алексей Миронов, Иван Комаров и Мохаммад Мохеби, а в кубанской Кайо и Александр Кокшаров, у Джона Кордобы — дисквалификация.
ПРОГНОЗ.
По мнению букмекеров, «Краснодар» крепко охраняет свои ворота от чужих голов, но, по статистике, в большинстве последних матчей с «Ростовом» мячи попадали в обе стороны. Но лидерство чаще все же за хозяевами поля. Судить, кстати, игру будет судья из Санкт-Петербурга Василий Казарцев.
Напоминаем, начало матча — в 19.00.