Дежавю южного дерби: Что происходит в «Ростове» и «Краснодаре» перед матчем восьмого тура РПЛ

Вспомнить только предыдущий сезон. «Краснодар» завершил его на второй строчке турнирной таблицы с 56 очками, всего на одно меньше, чем у победителя — «Зенита». «Быки» 17 раз побеждали на поле, шесть раз сыграли вничью и семь раз уходили с газона с поражением. «Желто-синие» же в конце сезона 2023/24 оказались на седьмой строчке. У них было 12 побед, 11 поражений и семь ничейных результатов.