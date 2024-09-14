В Ростовской области ожидаются проливные дожди

— По прогнозу ночью 14 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Донской регион накроют проливные дожди, ветер усилится до двух десятков метров в секунду. Водителям рекомендуется по возможности перенести поездки на дальние расстояния. Если ливень застанет в пути, стоит сбавить скорость и не лихачить: плавно совершать маневры, не идти лишний раз на обгон. Выходя из автомобиля из-за поломки, нужно надеть специальный жилет или какие-либо светоотражающие элементы, — говорится в сообщении.