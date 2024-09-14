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В Ростовской области ожидаются проливные дожди

Водителям следует быть особо внимательными.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +15°

Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

— По прогнозу ночью 14 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Донской регион накроют проливные дожди, ветер усилится до двух десятков метров в секунду. Водителям рекомендуется по возможности перенести поездки на дальние расстояния. Если ливень застанет в пути, стоит сбавить скорость и не лихачить: плавно совершать маневры, не идти лишний раз на обгон. Выходя из автомобиля из-за поломки, нужно надеть специальный жилет или какие-либо светоотражающие элементы, — говорится в сообщении.