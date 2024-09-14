Одну из школ в Екатеринбурге отправили на карантин из-за вспышки пневмонии

В Екатеринбурге ученики МАОУ СОШ № 16 в Академическом районе отправятся на карантин. Это связано с тем, что в учебном заведении было зафиксировано несколько случаев заболевания пневмонией. Школьники продолжат занятия в дистанционном формате.
— Перевод на обучение с применением дистанционных технологий связан с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12-ти классов. По каждому из случаев заболевания были проведены противоэпидемические мероприятия: текущая дезинфекция с применением кварцевания, — подтвердили «КП-Екатеринбург» вспышку пневмонии в Департаменте образования администрации города.
Дистанционно школьники будут учиться с 14 по 23 сентября. Также известно, что в других школах Академического района случаев пневмонии нет, поэтому ученики продолжат очно посещать уроки.