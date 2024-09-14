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Пропавшего почти месяц назад 18-летнего студента из Ростовской области нашли

18-летнего парня Ростовской области, пропавшего 25 августа, нашли в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 25 августа 18-летнего жителя Ростовской области нашли. Все это время молодой человек находился в соседнем регионе. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказала его сестра.

— Оказывается, он уехал на заработки в Волгоград. Об этом мы узнали, когда показали фотографию брата в магазине соседнего села. Покупатели, молодые люди, узнали его и сказали, что работают вместе с ним, а сейчас приехали домой. Они вошли в нашу ситуацию и сами поехали за братом и привезли его домой, — поделилась сестра.

Причину, по которой юноша отправился в соседний регион на заработки, его сестра не назвала.

Напомним, 18-летний парень бесследно исчез три недели назад. 25 августа. Родные были уверены, что студент азовского училища он не мог попасть в дурную компанию. Сестра рассказала, что брат живет с отцом, младшим братиком и старшей сестрой. В конце июля он уехал из дома в Азов, пробыл там некоторое время, но домой так и не вернулся. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

Напомним, также в Ростове с 5 сентября ищут 16-летнего студента колледжа.