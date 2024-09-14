Пропавшего почти месяц назад 18-летнего студента из Ростовской области нашли

Напомним, 18-летний парень бесследно исчез три недели назад. 25 августа. Родные были уверены, что студент азовского училища он не мог попасть в дурную компанию. Сестра рассказала, что брат живет с отцом, младшим братиком и старшей сестрой. В конце июля он уехал из дома в Азов, пробыл там некоторое время, но домой так и не вернулся. К поискам подключились полицейские и волонтеры.