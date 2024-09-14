Отключение света в Ростове-на-Дону 16 — 21 сентября 2024: публикуем полный список адресов

Десятки жилых домов в Ростове-на-Дону останутся без электроэнергии на следующей неделе, с 16 по 21 сентября. Отключения связаны с плановыми ремонтными работами. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей организации «Донэнерго».
Так, в понедельник, 16 сентября, подачу электричества с 9:00 до 16:00 прекратят по следующим адресам: улицы Гайдара 13−17, Возрождения 15−21 и 10−24, Красногвардейская, 53−79 и 52−82, Самойловская, 15−43 и 26−34, К. Либнехта, 1−2 и 2а, Армейская, 35−69 и 36−54, Безымянная Балка, 50−102 и в переулке Поддубного 2−24 и 1−17.
Также в понедельник с 9:00 до 17:00 света не будет на адресах: проспект 40 лет Победы, 308, 308/2, 308/6, 310, 310/1, 312 и 314/3, улицы Краеведческая 13 и 15, Металлургическая, 68−110 и 55−101, Физкультурная, 1−45 и 2−48, Червоноармейская, 1−9 и 2−10, Активная, 1−9 и 2−16, Образцовая, 1−19, Просвещения, 40−68 и 45−73, Налбандяна, 91−95 и 82−84, Ченцова, 96−104 и 31, 4-я линия, 36−82 и 41−87, Верхненольная 3−7, 4−8 и 2/59, Советская, 61 и 63, 2-я линия, 4, Каяни, 2−4 и 3−5.
Кроме того, 16 сентября, с 10:00 до 12:00 без света останутся дома по улице Социалистическая, 238/51, 173, 183−207 и 186−222, в переулке Крепостном, 55−67 и 60−70; на улице Большая Садовая, 160, 164, 176 и 180−182, а также в переулке Державинском, 45−51 и 50−56.
Полное расписание отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону на всю неделю можно увидеть на сайте ресурсоснабжающей организации.