Отключение света в Ростове-на-Дону 16 — 21 сентября 2024: публикуем полный список адресов

Также в понедельник с 9:00 до 17:00 света не будет на адресах: проспект 40 лет Победы, 308, 308/2, 308/6, 310, 310/1, 312 и 314/3, улицы Краеведческая 13 и 15, Металлургическая, 68−110 и 55−101, Физкультурная, 1−45 и 2−48, Червоноармейская, 1−9 и 2−10, Активная, 1−9 и 2−16, Образцовая, 1−19, Просвещения, 40−68 и 45−73, Налбандяна, 91−95 и 82−84, Ченцова, 96−104 и 31, 4-я линия, 36−82 и 41−87, Верхненольная 3−7, 4−8 и 2/59, Советская, 61 и 63, 2-я линия, 4, Каяни, 2−4 и 3−5.