Олбани
+17°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FKA twigs выпустит альбом EUSEXUA в начале 2025 года

Британская певица FKA twigs официально анонсировала выход нового лонгплея, получившего название EUSEXUA, в начале 2025 года. Альбом увидит свет в начале 24 января. Артистка также представила заглавный сингл.

Источник: Звук

Британская певица FKA twigs официально анонсировала выход нового лонгплея, получившего название EUSEXUA, в начале 2025 года. Альбом увидит свет в начале 24 января. Артистка также представила заглавный сингл.

Альбом EUSEXUA станет первым полноформатником певицы после MAGDALENE (2019). Он будет сосредоточен на физических ощущениях, а именно на чувстве эйфории, которое наступает после общения с другими людьми или занятий искусством, пишет NME.

В социальных сетях FKA twigs поделилась со слушателями тем, что для нее значит EUSEXUA.

EUSEXUA — это практика. EUSEXUA — это состояние бытия. EUSEXUA — это вершина человеческого опыта.

FKA twigs
певица.

Новый лонгплей певицы вдохновлен ее поездкой в Чехию, где она влюбилась в техно. Как поделилась артистка, альбом EUSEXUA родился «на тыльной стороне ладони» во время вечеринки в Праге.

Недавно также стало известно, что FKA twigs сыграет в хоррор-фильме о детстве Иисуса «Сын плотника».