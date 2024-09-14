FKA twigs выпустит альбом EUSEXUA в начале 2025 года

Британская певица FKA twigs официально анонсировала выход нового лонгплея, получившего название EUSEXUA, в начале 2025 года. Альбом увидит свет в начале 24 января. Артистка также представила заглавный сингл.
Альбом EUSEXUA станет первым полноформатником певицы после MAGDALENE (2019). Он будет сосредоточен на физических ощущениях, а именно на чувстве эйфории, которое наступает после общения с другими людьми или занятий искусством, пишет NME.
В социальных сетях FKA twigs поделилась со слушателями тем, что для нее значит EUSEXUA.
EUSEXUA — это практика. EUSEXUA — это состояние бытия. EUSEXUA — это вершина человеческого опыта.
FKA twigs
певица.
Новый лонгплей певицы вдохновлен ее поездкой в Чехию, где она влюбилась в техно. Как поделилась артистка, альбом EUSEXUA родился «на тыльной стороне ладони» во время вечеринки в Праге.
Недавно также стало известно, что FKA twigs сыграет в хоррор-фильме о детстве Иисуса «Сын плотника».