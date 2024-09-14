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Купаемся в термальных источниках и катаемся на теплоходе: искусственный интеллект составил план отдыха на Байкале осенью

Нейросеть предложила способы отдохнуть на Байкале осенью.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске все сильнее ощущается осень. Деревья практически полностью «переоделись», а температура воздуха по ночам стремится к нулю. Однако это не повод отказываться от отдыха на свежем воздухе. К тому же, столица Приангарья находится у берега Байкала — точки притяжения туристов со всего мира. Решено написать план, чем можно заняться в ближайший месяц. В этом мне помог искусственный интеллект. И вот, что предлагает нейросеть:

ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО БАЙКАЛУ

Приятный бонус межсезонья — сниженные цены в гостиницах и невероятные золотые пейзажи. А еще приятная погода, потому что с октября озеро начинает отдавать накопленное за лето тепло. Туристов меньше, а значит все природные красоты ваши.

Искусственный интеллект нарисовал наступившую в Иркутске осень.

Искусственный интеллект начал список с водных экскурсий. Важно! Необходимо успевать до наступления морозов. К примеру, на катере можно попасть в бухты и заливы Малого моря, посмотреть на лежбища нерп на Ушканьих островах и покормить чаек. Во время водной прогулки по Малому морю туристы посещают источник целебной воды и Ступу Просветления на острове Огой.

Во время водных экскурсий можно посетить лежбище нерп.

Стоимость такого развлечения варьируется в зависимости от протяженности маршрута. Но стоит рассчитывать на стоимость — минимум 1500−2000 рублей с человека. Забронировать экскурсию можно у туроператора, либо найти гидов на месте. На берегу со стороны Иркутской области их много в поселках Листвянка, Большое Голоустное, Хужир (остров Ольхон).

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Второй по величине залив Байкала — Чивыркуйский. Он находится в Бурятии, на восточном побережье озера. Вода здесь прогревается до +24 градусов, но это не все. В бухте Змеиной на поверхность выходят минеральные термальные источники, которые содержат фтор и кремниевую кислоту. Это территория национального парка «Заповедное Подлеморье», поэтому нужно получить разрешение на посещение и изучить правила поведения на охраняемой территории.

Целебной водой наполняют два небольших деревянных сруба, которые расположены в десяти метрах от Байкала. Температура колеблется от 28 до 45 градусов. Считается, что купание в Змеиных источниках полезно для опорно-двигательного аппарата, а также обладает общеукрепляющим действием.

Добраться до Чивыркуйского залива при наличии авто можно из Иркутска. Маршрут будет проходить по Култукскому тракту, через поселок Усть-Баргузин, а также паромную переправу через Селенгу в Татаурово. Конечная точка — полуостров Святой Нос. Дорога займет 10−12 часов, расстояние — почти 700 км.

Удобнее всего добираться по воде. Из Улан-Удэ нужно выехать в село Монахово, а оттуда на катере в пункт назначения. Также с пересадками можно воспользоваться общественным транспортом.

БОЛЬШАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА

Любите долгие походы? Тогда этот вариант для вас. Тропа протяжённостью более 600 км вдоль западного побережья озера Байкал связывает поселки Листвянка и Большие Коты (сюда, к слову, можно добраться только пешком или по воде — автодороги нет), а также Большое Голоустное.

Любители походов и активного отдыха обязаны пройти по Большой Байкальской тропе.

Сейчас существует 11 отдельных маршрутов. Самый известный из них — это участок длиной 55 километров, который тянется от Листвянки до Большого Голоустного через Большие Коты. Подходит для подготовленных туристов, идти нужно с палатками.

К слову, со временем Большая Байкальская тропа вырастет до 2500 км: она соединит три национальных парка и три заповедника в Бурятии и Иркутской области. Это будет маршрут для тех, кто мечтает пройти пешком вокруг озера, чтобы рассмотреть со всех сторон окаймляющие бескрайние воды берега, острова и бухты, скалы и пещеры, мысы и водопады.

КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Удобный способ увидеть, как можно больше пейзажей Байкала. Местами железная дорога проходит сквозь скалы, что не может не завораживать. На 89 километрах пути 38 тоннелей, десятки каменных галерей, мосты и виадуки. Сравниться с этим может разве что старинная железная дорога Сортавала-Рускеала в Карелии.

Дневная экскурсия Иркутск — Слюдянка — Порт Байкал — Иркутск обойдется взрослому туристу в 9800 рублей, если тот хочет место у окна. Можно сэкономить и заплатить 8100, однако вид будет открываться на отвесную скалу.

Двухдневный тур с размещением на одну ночь на базе отдыха будет стоить 8600 по будням и 9600 — по выходным.

Кругобайкальская железная дорога сочетает в себе красоту байкальских гор, самого озера, уникальные архитектурные сооружения, и конечно же великую историю! ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ

На теплоходе можно покататься до октября. Экскурсии Восточно-Сибирское речное пароходство устраивает едва ли не ежедневно. Подобрать что-то подходящее можно на официальном сайте.

В настоящее время цена на самую дорогую прогулку составляет 11000 рублей. На теплоходе «Баргузин-3» отдыхающих переправляют из Иркутска (пристань Ракета) в поселок Танхой. Таким образом, маршрут построен с Запада на Восток. На суше туристов приглашают в Байкальский биосферный заповедник и современный визит-центр с интересной интерактивной экспозицией о Байкале. Идти предстоит 2,6 километра по живописной экотропе.

Теплоходы будут ходить до октября, местами — до середины сентября.

Самое бюджетное предложение: прогулка на речном трамвайчике или теплоходе по Ангаре. Отличный вариант для семейного отдыха в выходной день, не выезжая из города. Взрослый билет стоит 350 рублей, детский — 175. Отправление ежедневно (кроме понедельника) с причала «Бульвар Гагарина» и Московские Ворота.