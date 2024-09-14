Купаемся в термальных источниках и катаемся на теплоходе: искусственный интеллект составил план отдыха на Байкале осенью

В Иркутске все сильнее ощущается осень. Деревья практически полностью «переоделись», а температура воздуха по ночам стремится к нулю. Однако это не повод отказываться от отдыха на свежем воздухе. К тому же, столица Приангарья находится у берега Байкала — точки притяжения туристов со всего мира. Решено написать план, чем можно заняться в ближайший месяц. В этом мне помог искусственный интеллект. И вот, что предлагает нейросеть: