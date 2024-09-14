Купаемся в термальных источниках и катаемся на теплоходе: искусственный интеллект составил план отдыха на Байкале осенью

В Иркутске все сильнее ощущается осень. Деревья практически полностью «переоделись», а температура воздуха по ночам стремится к нулю. Однако это не повод отказываться от отдыха на свежем воздухе. К тому же, столица Приангарья находится у берега Байкала — точки притяжения туристов со всего мира. Решено написать план, чем можно заняться в ближайший месяц. В этом мне помог искусственный интеллект. И вот, что предлагает нейросеть:
Приятный бонус межсезонья — сниженные цены в гостиницах и невероятные золотые пейзажи. А еще приятная погода, потому что с октября озеро начинает отдавать накопленное за лето тепло. Туристов меньше, а значит все природные красоты ваши.
Искусственный интеллект начал список с водных экскурсий. Важно! Необходимо успевать до наступления морозов. К примеру, на катере можно попасть в бухты и заливы Малого моря, посмотреть на лежбища нерп на Ушканьих островах и покормить чаек. Во время водной прогулки по Малому морю туристы посещают источник целебной воды и Ступу Просветления на острове Огой.
Стоимость такого развлечения варьируется в зависимости от протяженности маршрута. Но стоит рассчитывать на стоимость — минимум 1500−2000 рублей с человека. Забронировать экскурсию можно у туроператора, либо найти гидов на месте. На берегу со стороны Иркутской области их много в поселках Листвянка, Большое Голоустное, Хужир (остров Ольхон).
Второй по величине залив Байкала — Чивыркуйский. Он находится в Бурятии, на восточном побережье озера. Вода здесь прогревается до +24 градусов, но это не все. В бухте Змеиной на поверхность выходят минеральные термальные источники, которые содержат фтор и кремниевую кислоту. Это территория национального парка «Заповедное Подлеморье», поэтому нужно получить разрешение на посещение и изучить правила поведения на охраняемой территории.
Целебной водой наполняют два небольших деревянных сруба, которые расположены в десяти метрах от Байкала. Температура колеблется от 28 до 45 градусов. Считается, что купание в Змеиных источниках полезно для опорно-двигательного аппарата, а также обладает общеукрепляющим действием.
Добраться до Чивыркуйского залива при наличии авто можно из Иркутска. Маршрут будет проходить по Култукскому тракту, через поселок Усть-Баргузин, а также паромную переправу через Селенгу в Татаурово. Конечная точка — полуостров Святой Нос. Дорога займет 10−12 часов, расстояние — почти 700 км.
Удобнее всего добираться по воде. Из Улан-Удэ нужно выехать в село Монахово, а оттуда на катере в пункт назначения. Также с пересадками можно воспользоваться общественным транспортом.
Любите долгие походы? Тогда этот вариант для вас. Тропа протяжённостью более 600 км вдоль западного побережья озера Байкал связывает поселки Листвянка и Большие Коты (сюда, к слову, можно добраться только пешком или по воде — автодороги нет), а также Большое Голоустное.
Сейчас существует 11 отдельных маршрутов. Самый известный из них — это участок длиной 55 километров, который тянется от Листвянки до Большого Голоустного через Большие Коты. Подходит для подготовленных туристов, идти нужно с палатками.
К слову, со временем Большая Байкальская тропа вырастет до 2500 км: она соединит три национальных парка и три заповедника в Бурятии и Иркутской области. Это будет маршрут для тех, кто мечтает пройти пешком вокруг озера, чтобы рассмотреть со всех сторон окаймляющие бескрайние воды берега, острова и бухты, скалы и пещеры, мысы и водопады.
Удобный способ увидеть, как можно больше пейзажей Байкала. Местами железная дорога проходит сквозь скалы, что не может не завораживать. На 89 километрах пути 38 тоннелей, десятки каменных галерей, мосты и виадуки. Сравниться с этим может разве что старинная железная дорога Сортавала-Рускеала в Карелии.
Дневная экскурсия Иркутск — Слюдянка — Порт Байкал — Иркутск обойдется взрослому туристу в 9800 рублей, если тот хочет место у окна. Можно сэкономить и заплатить 8100, однако вид будет открываться на отвесную скалу.
Двухдневный тур с размещением на одну ночь на базе отдыха будет стоить 8600 по будням и 9600 — по выходным.
На теплоходе можно покататься до октября. Экскурсии Восточно-Сибирское речное пароходство устраивает едва ли не ежедневно. Подобрать что-то подходящее можно на официальном сайте.
В настоящее время цена на самую дорогую прогулку составляет 11000 рублей. На теплоходе «Баргузин-3» отдыхающих переправляют из Иркутска (пристань Ракета) в поселок Танхой. Таким образом, маршрут построен с Запада на Восток. На суше туристов приглашают в Байкальский биосферный заповедник и современный визит-центр с интересной интерактивной экспозицией о Байкале. Идти предстоит 2,6 километра по живописной экотропе.
Самое бюджетное предложение: прогулка на речном трамвайчике или теплоходе по Ангаре. Отличный вариант для семейного отдыха в выходной день, не выезжая из города. Взрослый билет стоит 350 рублей, детский — 175. Отправление ежедневно (кроме понедельника) с причала «Бульвар Гагарина» и Московские Ворота.